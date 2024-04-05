İsrail’in Gazze’deki katliamı 182 gündür devam ediyor: Ölü sayısı 33 bin’i geçti

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yeni bir açıklama paylaşıldı. Açıklamada yer alan bilgilere göre, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırıları 182 gündür devam ediyor. Şimdiye kadar 33 bin 91 kişinin öldüğü saldırılarda, yaralı sayısı ise 75 bin 750’ye yükseldi. Bakanlık, son 24 saat içinde 54 Filistinlinin de hayatını kaybetmiş olduğu bilgisini verdi.

Diğer yandan Bakanlık sözcüsünün vermiş olduğu bilgilere göre, İsrail ordusunun engellemeleri nedeniyle hala enkaz altında ve yol kenarlarındaki cenazelere ulaşılamıyor.