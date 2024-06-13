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İsrail'in Gazze'deki saldırıları devam ediyor! Can kaybı 37.232'ye yükseldi

İsrail ordusunun 251 gündür devam eden saldırıları sonucunda Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 30 artarak 37 bin 232'ye ulaştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırılarda yaşanan son gelişmeleri aktardı

Yayın Tarihi: 13.06.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 13:59
İsrail'in Gazze'deki saldırıları devam ediyor! Can kaybı 37.232'ye yükseldi

Gazze'de can kaybı 37 bin 232'ye yükseldi

Gazze'de İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarına bağlı olarak hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Son 24 saat içinde Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen saldırılarda 30 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiği açıklandı. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının şiddetini koruduğu ve bu süreçte can kaybının toplamda 37 bin 232'ye, yaralı sayısının ise 85 bin 37'ye ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşmakta zorlandığı ifade edildi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının insanlık dramına yol açtığı ve uluslararası toplumun bu duruma son verme çağrılarının devam ettiği vurgulandı.

Bu süreçte yaşanan gelişmeler, bölgedeki insani krizin derinleştiğini gösterirken, uluslararası diplomasi çabalarının önemi de bir kez daha ortaya çıkıyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının sona erdirilmesi ve bölgede barışın sağlanması için uluslararası toplumdan daha fazla adım atılması bekleniyor.

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