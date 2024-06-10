İsrail'in Gazze saldırıları devam ediyor! Son 24 saatte 40 kişi yaşamını kaybetti

İsrail'in 248 gündür saldırdığı Gazze'de can kaybı 37 bin 124'e çıktı

Gazze Şeridi'nde yaşanan trajediler devam ediyor. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar son 24 saatte 40 can daha aldı. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, İsrail'in çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 218 Filistinli yaralandı.



İsrail'in 248 Gündür Devam Eden Saldırılarında Can Kaybı Artıyor

Gazze'de yaşanan insanlık dramında ölenlerin sayısı 37 bin 124'e yükseldi. Hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu belirtilirken, sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlileri cenazelere ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.



İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları uluslararası toplumun dikkatini çekmeye devam ederken, bölgedeki insanların güvenliği ve yaşam hakkı için acil önlemler alınması çağrıları yapılmaya devam ediyor.