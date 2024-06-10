Bist 100
10.073,55 0%
DOLAR
32,42 0,37%
EURO
34,91 0,13%
ALTIN
2.386,57 0,68%

İsrail'in Gazze saldırıları devam ediyor! Son 24 saatte 40 kişi yaşamını kaybetti

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor. Son 24 saatte yaşanan katliamlarda 40 Filistinli yaşamını kaybetti. Ayrıca, 248 gündür devam eden saldırılarda ölenlerin sayısı 37 bin 124'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 10.06.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 13:23
İsrail'in Gazze saldırıları devam ediyor! Son 24 saatte 40 kişi yaşamını kaybetti

İsrail'in 248 gündür saldırdığı Gazze'de can kaybı 37 bin 124'e çıktı

Gazze Şeridi'nde yaşanan trajediler devam ediyor. İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar son 24 saatte 40 can daha aldı. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, İsrail'in çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 218 Filistinli yaralandı.

İsrail'in 248 Gündür Devam Eden Saldırılarında Can Kaybı Artıyor

Gazze'de yaşanan insanlık dramında ölenlerin sayısı 37 bin 124'e yükseldi. Hala enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu belirtilirken, sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlileri cenazelere ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları uluslararası toplumun dikkatini çekmeye devam ederken, bölgedeki insanların güvenliği ve yaşam hakkı için acil önlemler alınması çağrıları yapılmaya devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER

Emeklinin Temmuz zammı bankaların gündeminde! Promosyonlara kallavi artış geliyor

Ankara, Eskişehir, Kırşehir ve o illere kara haber! Tüm planlar iptal olacak

Sertifikası olanlar yaşadı! Üniversiteye ilkokul-lisans mezunu personel alımı yapılacak

Resmi Gazete de onay: İkramiye 2 eş takside bölünecek! İlki Kurban Bayramı'nda gelecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mecliste yumruklar havada uçuştu: Muhalefet ve iktidar üyeleri birbirine girdi
2
Aylardır ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser olduğunu açıkladı!
3
BAE'nin kurucularından Şeyh Tahnun bin Muhammed Al Nahyan'ın vefatı ülkeyi yasa boğdu
4
Moskova saldırısını düzenleyenlerin kimlikleri belli oldu: Saldırganın itirafları şoke etti!
5
Moskova katliamı saldırganlarının itirafları sonrası emri veren kişinin ismi ortaya çıktı
6
Almanya'da Türk ailenin evi kundaklandı: 4 kişi yaşamını yitirdi
7
Forbes 2024 milyarderler listesi paylaşıldı! Listede tam 27 Türk bulunuyor

Sertifikası olanlar yaşadı! Üniversiteye ilkokul-lisans mezunu personel alımı yapılacak

Emeklinin Temmuz zammı bankaların gündeminde! Promosyonlara kallavi artış geliyor

Ankara, Eskişehir, Kırşehir ve o illere kara haber! Tüm planlar iptal olacak

Kabızlığı tarihe gömen karışım! Türk kahvesine bir kaşık eklemek yeterli

SYDV temizlik personeli alımı yapacak! 21-49 yaş arası kadınlara iş imkanı

Herkesin evinde mutlaka var! Yediğiniz an organlarınızı çürütüyor

Lise mezunu, üniversite öğrencisi ve mezunları! O banka okkalı maaşla personel alımı yapıyor

Altın, dolar biriktirenler hapı yuttu! Böylesi ne görüldü ne duyuldu

Emeklilere zam kararı iptal edildi! O emeklilerin Temmuz'da eli boş kalacak

KPSS şartı istenmiyor! Kamu kurumlarına yüksek maaşlı personel alımına onay çıktı

Resmi Gazete de onay: İkramiye 2 eş takside bölünecek! İlki Kurban Bayramı'nda gelecek

Acil 10-20-50 bin TL arayanlar dikkat! 3 bankadan düşük faizli kredi kampanyası