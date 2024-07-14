İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları sürüyor! Can kaybı 38 bini aştı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik bombardımanları 282 gündür devam ediyor. Bu süreçte binlerce masum sivilin yaşamını kaybettiği ve yaralandığı bildirilirken, dünya kamuoyu bu savaş suçlarını izlemeye devam ediyor.



SON 24 SAATTE 141 KİŞİ YAŞAMINI KAYBETTİ

Gazze Şeridi'nde yaşanan insanlık dramı, her geçen gün daha da ağırlaşarak devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail güçlerinin son 24 saat içerisinde düzenlediği 4 ayrı saldırıda 141 Filistinli yaşamını kaybetti. Yaralı sayısı ise 400 kişi daha artarak toplamda 88 bin 881'e ulaştı.

İsrail ordusunun saldırıları, güvenli bölge olarak belirlenen noktalar dahil olmak üzere sivillerin sığındığı birçok bölgeyi hedef alıyor. Bu durum, binlerce masum sivilin hayatını kaybetmesine neden olurken, uluslararası toplumun tepkisi yetersiz kalıyor. İnsan hakları örgütleri ve çeşitli ülkeler, İsrail'in bu eylemlerini savaş suçu olarak nitelendiriyor.



SALDIRILARIN BAŞLANGICI: 7 EKİM

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları, 7 Ekim tarihinde başlamıştı. O günden bu yana aralıksız devam eden bombardımanlar, bölgede büyük bir insani krize yol açtı. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, bu süre zarfında can kaybı 38 bin 584'e ulaştı. Yaralı sayısı ise 88 bin 881 olarak açıklandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, dünya genelinde büyük tepki topladı. Birçok ülke ve uluslararası örgüt, İsrail'in sivillere yönelik saldırılarını kınarken, somut adımların atılmaması eleştirilere neden oluyor.

