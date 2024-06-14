İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 10 günde 716 Filistinli yaşını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşanan can kayıpları her geçen gün artıyor. Son 10 gün içinde 716 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bu saldırılarda, yaralı sayısı ise 2 bin 149'a yükseldi. Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte gerçekleştirilen dört saldırıda 34 kişi yaşamını yitirirken, 71 kişi de yaralandı.



7 EKİM 2023'TE BAŞLAYAN SALDIRILAR

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 7 Ekim 2023 tarihinde başladı ve o tarihten bu yana bölgede büyük bir insani kriz yaşanıyor. 252 gün süren saldırılarda toplamda 37 bin 266 Filistinli yaşamını kaybetti ve 85 bin 102 kişi yaralandı. Bu rakamlar, Gazze'deki trajedinin boyutlarını gözler önüne seriyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada, hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu belirtti. Ancak, sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşmakta zorluk çektiği ifade edildi. Kurtarma çalışmalarının zorluğu ve enkaz altındaki insanların durumu, bölgede yaşanan trajedinin daha da derinleşmesine neden oluyor.



İNSANİ DURUM VE ULUSLARARASI TEPKİLER

Gazze'deki durum, uluslararası toplumda büyük bir endişe yaratmış durumda. Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası insan hakları örgütleri, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekerek, İsrail'in saldırılarına son vermesi çağrısında bulunuyor. Ancak, bölgedeki şiddet ve can kayıpları devam ediyor.

Gazze'de yaşanan bu insanlık dramı, bölgenin geleceği ve barış arayışları üzerinde derin bir etki yaratıyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve yaşanan can kayıpları, bölgedeki gerilimi artırırken, barış arayışlarını da zorlaştırıyor. Filistinli yetkililer ve uluslararası toplum, Gazze'deki saldırıların sona ermesi ve kalıcı bir barışın sağlanması için çaba sarf etmeye devam ediyor.



Gazze'de son 10 günde yaşanan saldırılarda 716 Filistinlinin yaşamını kaybetmesi, bölgedeki insani krizin boyutlarını gözler önüne seriyor. İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda toplamda 37 bin 266 kişi yaşamını yitirdi ve 85 bin 102 kişi yaralandı. Enkaz altındaki ölüler ve kurtarma çalışmalarının zorluğu, bölgedeki trajedinin derinleşmesine neden oluyor. Uluslararası toplumun çağrılarına rağmen, Gazze'deki saldırılar ve can kayıpları devam ediyor.