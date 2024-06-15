İsrail'in Gazze'ye son saldırısında biri bebek 14 kişi yaşamını kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına devam ediyor. Son olarak, Gazze'nin kuzeyinde bulunan Et-Tuffah ve Eş-Şucaiyye mahallelerine düzenlenen saldırılarda biri bebek, kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 14 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı.

SALDIRILARDA BİRİ BEBEK 14 KİŞİ ÖLDÜ

Filistin haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentine bağlı Et-Tuffah ve Eş-Şucaiyye mahallelerinde üç evi hedef aldı. Saldırılarda aralarında bir bebek, kadın ve çocukların da olduğu 14 kişi yaşamını kaybetti. Yaralılar, El-Ehli Baptist Hastanesine nakledildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplamda 37 bin 266 Filistinli yaşamını kaybetti. Bu kayıpların en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın. Yaralı sayısı ise 85 bin 102'ye ulaştı. Yaklaşık 34 bin çocuk yaralanırken, 3 bin 600 çocuk enkaz altında kayboldu.



ÇOCUKLARIN DURUMU VAHİM

Saldırılar sonucunda yaklaşık 1500 çocuk gözlerini veya uzuvlarını kaybetti ya da yaralanma kaynaklı engelli hale geldi. İsrail ordusu, Gazze'de en az 200 Filistinli çocuğu kaçırdı. Ayrıca, Gazze'de 17 bin çocuk yetim kaldı, bunlardan yaklaşık 510 çocuk annesini kaybetti.

Gazze Şeridi'nde yaşayan 700 binden fazla çocuk, yaşadıkları yerden göçe zorlandı. İsrail ordusunun saldırıları sonucunda 650 bin çocuğun yaşadığı ev yıkıldı. Temizlik malzemelerinin azlığı, zorunlu göç ve yerinden edilenlerin barındığı merkezlerin kalabalık olması nedeniyle çocuklar salgın ve bulaşıcı hastalıklara karşı savunmasız durumda.



SAĞLIK TEHDİTLERİ ARTIYOR

Yemek pişirmek için enkaz atıklarının kullanılması nedeniyle 450 bin çocuk kanser ve solunum yolu hastalıkları tehdidi altında. Gazze'deki çocuklar, İsrail saldırıları nedeniyle korku, kaygı ve depresyon gibi psikolojik travma ve davranış sorunları yaşıyor.

BM’NİN KARA LİSTE KARARI

Birleşmiş Milletler (BM), geçen hafta İsrail ordusu ve güvenlik güçlerini çatışma bölgelerinde çocuklara zarar verenler listesine aldı. Bu karar, Gazze'deki çocukların maruz kaldığı ciddi tehlikelerin uluslararası alanda kabul gördüğünü gösteriyor.

ABD'NİN TARTIŞMALI YÜZER LİMANI KALDIRILIYOR

ABD, Gazze kıyısına inşa ettiği tartışmalı yüzer limanı deniz koşulları nedeniyle kaldırmaya hazırlanıyor. Yapımı 2 aydan fazla süren ve yaklaşık 320 milyon dolara mal olan geçici liman, şiddetli rüzgar nedeniyle sürüklenerek karaya oturmuştu. ABD, bu limanın deniz yoluyla yardım ulaştırmak için inşa edildiğini duyurmuştu. Ancak Filistinliler, iskeleyi "işgal limanı" olarak nitelemişti