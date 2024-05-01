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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor: Nusayrat Kampı'nda 1 ölü, 5 yaralı

İsrail ordusunun Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na yönelik düzenlediği saldırıda 1 kişi yaşamı kaybetti, 5 kişi yaralandı. Detaylar haberimizde!

Yayın Tarihi: 01.05.2024 20:51
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 20:51
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor: Nusayrat Kampı'nda 1 ölü, 5 yaralı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir eve düzenlediği saldırı sonucu bir kişinin yaşamını kaybettiği ve 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Filistin Kızılayı'nın açıklamasına göre, sağlık ekipleri enkaz altından çıkarılan bir cenaze ile yaralıları hastanelere nakletti. Bölgedeki görgü tanıkları ise enkaz altında kalan yaralıları arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Saldırının ardından Gazze'de yaşanan çatışmaların ve İsrail'in işgal politikalarının tırmanmasıyla birlikte, bölgedeki insanlık dramı da derinleşiyor. Özellikle 7 Ekim'den bu yana artan saldırılar neticesinde binlerce Filistinlinin yaşamını kaybettiği ve yüz binlercesinin yaralandığı belirtiliyor. 

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