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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları: Ramazan ayında en az 2 bin 315 kişinin kanını döktü

İsrail'in Gazze'ye yönelik 'Aksa Tufanı' operasyonunun ardından hava saldırıları sürerken, ramazan ayında gerçekleşen 182 katliamda en az 2315 Filistinli yaşamını kaybetti.

Yayın Tarihi: 09.04.2024 21:38
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 21:38
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları: Ramazan ayında en az 2 bin 315 kişinin kanını döktü

İsrail'in Gazze'ye yönelik son yılların en büyük saldırısında, hava saldırıları Ramazan ayı boyunca da devam etti. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail ordusu Ramazan ayı boyunca karadan ve denizden gerçekleştirdiği 182 katliamda en az 2315 Filistinliyi öldürdü. Saldırılar bazı günlerde şiddetlenerek artış gösterdi.

İsrail'in Şiddetli Saldırıları: Cenazelerin Çıkarılması Güçleşti

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda enkaz altında ve yol kenarlarında ölü olarak bulunan Filistinlilerin sayısı artarken, sağlık ekipleri ve sivil savunma görevlileri cenazelere ulaşmakta zorluk çekiyor. Gazze Şeridi'nde bulunan Şifa Hastanesi'nin İsrail askerlerince kuşatılmasıyla birlikte yaşanan durum daha da kötüleşti. Hastane ve çevresinde gerçekleşen baskında 400'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 900'den fazlası alıkonuldu ve 1050 ev yıkıldı.

İsrail'in Uzun Süren Saldırıları: Binlerce Can Kaybı

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 33 bin 360 Filistinli hayatını kaybetti, 75 bin 993 kişi yaralandı. Bu kayıpların içinde 14 bin 500 çocuk ve 9 bin 560 kadın da bulunuyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, Filistinli sivillerin yaşam mücadelesi sürüyor.

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