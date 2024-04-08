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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken Türkiye'den Filistin'e insani yardım

Türkiye, İsrail'e karşı başlattığı 'Aksa Tufanı' operasyonu sonrasında devam eden hava saldırıları sırasında Gazze'ye en çok insani yardım malzemesi ulaştıran birinci ülke konumunda.

Yayın Tarihi: 08.04.2024 22:37
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 22:37
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken Türkiye'den Filistin'e insani yardım

Türkiye, Gazze'ye En Fazla İnsani Yardımı Ulaştıran Ülke

Gazze'de yaşanan İsrail saldırıları devam ederken, Türkiye'nin bölgeye ulaştırdığı insani yardım malzemeleriyle Filistinlilere destek olma çabası sürüyor. Türkiye, 'Aksa Tufanı' operasyonu kapsamında başlatılan saldırılar sonrasında, İsrail'in hava saldırılarına maruz kalan Gazze halkına en çok yardım ulaştıran ülke konumunda.

Bölgeye Yardım Girişleri Engellemelere Rağmen Artıyor

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka ve saldırılar nedeniyle bölgede insani felaket yaşanırken, Türkiye'nin bölge halkının ihtiyaçlarını karşılamak için gösterdiği çaba dikkat çekiyor. Türkiye, Gazze'ye yapılan yardım miktarı açısından önemli bir rol üstleniyor ve bölgeye yardım girişlerini artırarak sürdürüyor.

Türkiye, Filistinlilere Destek Olmaya Devam Ediyor

Gazze'deki sivil kayıpların arttığı bu zorlu süreçte Türkiye, Filistin halkına destek olmak için aktif bir şekilde çalışıyor. İsrail'in baskılarına rağmen Türkiye, Gazze'ye yönelik insani yardım faaliyetlerini sürdürerek bölge halkının yanında yer almayı sürdürüyor.

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