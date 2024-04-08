Bist 100
9.618,83 5%
DOLAR
32,02 0,38%
EURO
34,85 0,28%
ALTIN
2.383,1 1,95%

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında ölen insan sayısı 33 bin 207’e yükseldi

İsrail güçlerinin 7 Ekim’de başlatmış olduğu Gazze’ye yönelik saldırılarda hayatını kaybeden Filistinli sayısı 33 bin 207’e çıktı.

Yayın Tarihi: 08.04.2024 16:44
Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 16:44
İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında ölen insan sayısı 33 bin 207’e yükseldi

Gazze bulunan Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarının 185. gününde açıklama yaptı. Bakanlık tarafından açıklanan bilgilere göre, İsrail güçleri son 24 saatte Gazze’de 32 Filistinlinin ölmesine, 47 Filistinlinin ise yaralanmasına neden oldu.

Açıklamada, saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana 33 bin 207 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 75 bin 933 kişinin de yaralandığı da belirtildi.

Bakanlık, enkaz altındaki ve yol kenarlarındaki cenazelerine, engellemelerden dolayı hala ulaşamadıkları bilgisini de verdi.

Refah’a saldırmak için Gazze’den çekildi

Gazze'de yıkım

İsrail Savunma Bakanı ise Refah’ın da aralarında bulunduğu başka operasyonlar için askerlerin Gazze’nin güneyinde yer alan Han Yunus’tan ayrıldıklarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi’nde yalnızca Nahal Tugayı kalmaya devam edecek.

İsrail ordusunun çekilmesi ile Gazze’deki yıkımın boyutu da gözler önüne serildi. Aylardır devam eden saldırılar nedeniyle kentin harabeye dönmüş olduğu görülüyor.

İLGİLİ HABERLER

Öğrencilere 1.250 TL yardım kutusu açıldı! Geri ödemesiz, ilkokul ortaokul lise...

Öğrencilere 1.250 TL yardım kutusu açıldı! Geri ödemesiz, ilkokul ortaokul lise...

Son dakika işçiyi ayaklandıracak zam kararı! Yüzde 56'da mutabık kalınmadı

Son dakika işçiyi ayaklandıracak zam kararı! Yüzde 56'da mutabık kalınmadı

Maaşı yetmeyenlere tek seferlik 50 bin TL ödeme! 4 bankadan gece yarısı kararı

Maaşı yetmeyenlere tek seferlik 50 bin TL ödeme! 4 bankadan gece yarısı kararı

Kamu bankası 11 bin TL nakit ödemeye onay mührü bastı! Çalışan, emekli fark etmiyor

Kamu bankası 11 bin TL nakit ödemeye onay mührü bastı! Çalışan, emekli fark etmiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aylardır ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser olduğunu açıkladı!
2
Forbes 2024 milyarderler listesi paylaşıldı! Listede tam 27 Türk bulunuyor
3
Almanya'da Türk ailenin evi kundaklandı: 4 kişi yaşamını yitirdi
4
Moskova saldırısını düzenleyenlerin kimlikleri belli oldu: Saldırganın itirafları şoke etti!
5
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarız
6
17 yıl sonra bir ilk! Faiz artırımı kararı dünya gündeminde
7
ABD’de bir gemi köprüye çarptı: 3 km’lik köprü yıkıldı

Öğrencilere 1.250 TL yardım kutusu açıldı! Geri ödemesiz, ilkokul ortaokul lise...

İş Bankası müşterilerine para yağacak! 3.000 TL bayram parası yatacak

Zengin olmak isteyen parasını ona yatırıyor! 10 günde bunu yapan paraya para demeyecek

Son dakika işçiyi ayaklandıracak zam kararı! Yüzde 56'da mutabık kalınmadı

1998 sonrası işe girenlere duyuruldu! Bunu bilmeyenin emekliliği askıda kalabilir!

Bayram tatil yapmayı ortadan kaldıracak karar! Asgari ücreti katlayacak hesaplar yapıldı

Memurlara kara haber tez ulaştı! Bakanlık'tan yazı kışa çeviren açıklama

Bakanlık arka arkaya duyuru yaptı! Hemen IBAN'a bakın maaşınız yattı

Kamu bankası 11 bin TL nakit ödemeye onay mührü bastı! Çalışan, emekli fark etmiyor

Hediyeler yağmur gibi yağacak! Bankadan 1500 TL geri ödeme müjdesi verildi

Maaşı yetmeyenlere tek seferlik 50 bin TL ödeme! 4 bankadan gece yarısı kararı

Ayda 17 bin 270 TL ödeyen ev sahibi oluyor! Kira derdinden kurtaran fırsat