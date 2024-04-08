İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında ölen insan sayısı 33 bin 207’e yükseldi

Gazze bulunan Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarının 185. gününde açıklama yaptı. Bakanlık tarafından açıklanan bilgilere göre, İsrail güçleri son 24 saatte Gazze’de 32 Filistinlinin ölmesine, 47 Filistinlinin ise yaralanmasına neden oldu.

Açıklamada, saldırıların başladığı 7 Ekim’den bu yana 33 bin 207 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 75 bin 933 kişinin de yaralandığı da belirtildi.

Bakanlık, enkaz altındaki ve yol kenarlarındaki cenazelerine, engellemelerden dolayı hala ulaşamadıkları bilgisini de verdi.

Refah’a saldırmak için Gazze’den çekildi





İsrail Savunma Bakanı ise Refah’ın da aralarında bulunduğu başka operasyonlar için askerlerin Gazze’nin güneyinde yer alan Han Yunus’tan ayrıldıklarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi’nde yalnızca Nahal Tugayı kalmaya devam edecek.

İsrail ordusunun çekilmesi ile Gazze’deki yıkımın boyutu da gözler önüne serildi. Aylardır devam eden saldırılar nedeniyle kentin harabeye dönmüş olduğu görülüyor.