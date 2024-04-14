İsrail'in karşılık arayışı: İran'a yönelik cevap için İsrail Savaş Kabinesi toplandı

Dün akşam İran'ın İsrail'e yüzlerce füze saldırısıyla gerginlik tırmanırken, bugün İsrail'de Savaş Kabinesi toplandı ve İran'a verilecek yanıt masaya yatırıldı. Özellikle İran'ın saldırılarında kullanılan füzelerin çeşitliliği ve sayısı İsrail'de tedirginlik yaratırken, uluslararası ilişkilerde yeni bir gerilim dalgası endişeleri arttırıyor.



İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında, İran'ın gerçekleştirdiği saldırılarda 300'den fazla füze ve İHA kullanıldığını ve bunların yüzde 99'unun etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ancak bu saldırıların İsrail'de nasıl bir tepki yaratacağı ve İsrail'in alacağı karşılık merak ediliyor.

Savaş Kabinesi üyesi ve ana muhalefet lideri Benny Gantz, çatışmanın süreceği sinyalini vererek, "İran’a bizim için doğru tarih ve zamanlamada karşılık vereceğiz" dedi. Bu açıklama, İsrail'in İran'a yönelik karşılığını nasıl şekillendireceği konusunda dikkatleri üzerine çekti.

Öte yandan, İsrail'in eli tetikte olduğu ve İran'a karşılık için fırsat kolladığı belirtiliyor. Güvenlik Kabinesi'nin, İran saldırılarına yönelik yanıtın Savaş Kabinesi'nce alınmasını kararlaştırması da bu yönde bir işaretti.

Savaş Kabinesi'nde, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yanı sıra Savunma Bakanı Yoav Gallant ve ana muhalefet lideri Benny Gantz gibi üst düzey isimler yer alıyor. İsrail'in alacağı karşılığın, bölgedeki gerginliği artırıp artırmayacağı ise uluslararası kamuoyunun merakla beklediği bir konu olarak öne çıkıyor.





İran'ın İsrail'in Şam'daki konsolosluğuna düzenlediği saldırının ardından yaşanan bu gerginlik, bölgedeki siyasi dengeleri değiştirebilecek nitelikte bir potansiyel taşıyor. İsrail'in İran'a vereceği yanıtın, bölgedeki güvenlik ve istikrar açısından kritik bir öneme sahip olduğu vurgulandı.