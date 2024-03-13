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İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırısında Bir Araç ve Motosiklet Yok Edildi: Ölü ve Yaralılar Var

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bir araç ve motosiklete yönelik hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucunda ortalık yangın yerine dönerken, ölü ve yaralılar olduğu belirtildi.

Yayın Tarihi: 13.03.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 13:01
İsrail'in Lübnan'a Yönelik Saldırısında Bir Araç ve Motosiklet Yok Edildi: Ölü ve Yaralılar Var

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde gerçekleştirdiği hava saldırısı sonucunda araç ve motosiklete yönelik bir operasyon düzenledi. İsrail'e ait insansız hava araçlarının Sur kentinin güneyindeki el Huş kara yolu üzerindeki araca ve motosiklete saldırı düzenlediği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, saldırı sonucunda araçtaki kişiler arasında ölü ve yaralıların olduğu belirtildi. Saldırıya ilişkin yayımlanan görüntülerde, aracın tamamen alev aldığı görüldü. Ancak, hedef alınan kişilerin Hizbullah mensubu veya sivil olduklarına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu son 5 ay içinde Hizbullah ile çatışmaların yoğun olduğu bölgede 4.300'den fazla hedefi vurduğunu ve 300'den fazla kişiyi öldürdüğünü açıkladı. Kuzey Bölge Komutanlığı ile Hava Kuvvetleri, Lübnan ve Suriye'de Hizbullah'a ait hedeflere 1200'den fazla hava saldırısı ve 3100'den fazla karadan saldırı düzenledi. Çatışmalarda 5 üst düzey komutan dahil olmak üzere 300'den fazla silahlı Hizbullah üyesi öldürüldü, 750'den fazla silahlı unsur yaralandı.

Hizbullah ise dün yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda saflarında 240 kişinin öldüğünü belirtmişti. Söz konusu çatışmalar ve hava saldırıları, bölgedeki gerilimi daha da artırmış durumda.

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