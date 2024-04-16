İsrail’in saldırıları sürüyor! Refah’ta bir evin bombalanması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti

Filistin haber ajansı WAFA, İsrail savaş uçaklarının Refah’ın Tel es-Sultan Mahallesi’nde bir evi vurduğunu duyurdu. Ebu Libde ailesine ait olduğu söylenen evde, biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan İsrail, Gazze Şeridi’nin kuzey tarafından yer alan Cibaliya Mülteci Kampı yakınında bulunan Fahura Şehitleri Camisi’ne de saldırı düzenledi. Bu bombalama sonucunda da hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu.

Çok sayıda kişinin sığındığı Refah tehlike altında





İsrail güçlerinin 7 Ekim’den beri saldırdığı Gazze Şeridi’nde, 2 milyona yakın kişi yerinden edildi. Filistinliler, İsrail’in daha önce “güvenli bölge” olarak gösterdiği Refah kentine sığındı. Ancak son süreçte İsrail’in Refah’a da saldırılar düzenlenmesi, Filistinliler için büyük bir endişe yaratıyor.

7 Ekim’den bu yana İsrail, en az 14 bin 500’ü çocuk, 9 bin 500’e yakını kadın olmak üzere 34 bine yakın Filistinlinin ölmesine ve 76 binden fazla Filistinlinin de yaralanmasına sebep oldu.