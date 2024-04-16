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İsrail’in Savaş Kabinesi bir kez daha toplanacak: Seçenekler gözden geçirilecek

İran’ın İsrail’e karşı gerçekleştirmiş olduğu saldırı sonrasında, İsrail nasıl karşılık verileceğini görüşmek için savaş kabinesini yeniden topluyor. İsrail basınında yer alan bilgilere göre kabinde, ölçülü, orta ya da kapsamlı şekilde saldırı seçenekleri değerlendirilecek.

Yayın Tarihi: 16.04.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 15:51
İsrail’in Savaş Kabinesi bir kez daha toplanacak: Seçenekler gözden geçirilecek

İsrail’in “Kanal12” isimli televizyonunda yer alan bilgilere göre, İsrail Savaş Kabinesi, misilleme konusundaki detayları belirlemek için yeniden toplanıyor. Bu toplantıda, karşılığın ne oranda verileceği, ne zaman ve nerede yapılacağı” gibi detaylar kararlaştırılacak. İran’a yapılacak olan misillemenin ölçülü mü, orta ölçüde mi yoksa da daha kapsamlı mı olacağı toplantıda belirlenecek.

Saldırı seçeneklerinde hangi planlamalar yer alıyor?

İsrail basınının aktarmış olduğu bilgilere göre, “ölçülü saldırı” seçeneğinde fiziki saldırı yerine siber saldırı ihtimali değerlendiriliyor. “Orta şiddetli saldırı” seçeneğinde ise siber saldırı ile birlikte askeri üs ya da tesisin hedef alınması fikri bulunuyor. “Kapsamlı saldırı” konusunda ise siber saldırı ile birlikte birden fazla stratejik noktaya saldırı yapılması değerlendiriliyor.

ABD, İsrail’e misilleme konusunda “sınırlı ve ölçülü” olmaları konusunda talepte bulunmuştu.

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