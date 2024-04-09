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İsrail’in yerle bir ettiği Şifa Hastanesi ve Han Yunus’tan şimdiye kadar 409 cenaze çıkarıldı

Gazze Şeridi’ndeki Filistin Sivil Savunma Birimi, İsrail güçlerinin bölgeden çekilmesi sonrasında, Şifa Hastanesi ve çevresi ile Han Yunus kentinden şimdiye kadar 409 cenazenin çıkarıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.04.2024 17:33
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 17:33
İsrail’in yerle bir ettiği Şifa Hastanesi ve Han Yunus’tan şimdiye kadar 409 cenaze çıkarıldı

Filistin Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail’in bölgeden çekilmesi sonrasında, yetkili devlet kurumları ve uluslararası kuruluşların da yardımı ile Şifa Hastanesi ve Han Yunus’tan cenazelerin çıkarılma çalışmalarının başladığını ve şimdiye kadar 409 cansız bedene ulaşıldığını ifade etti.

İsrail’in bölgeden çekilmesi ile yıkımın korkunç boyutu da bir kez daha gözler önüne serildi. Basal, sadece Şifa Hastanesi ve çevresi ile Han Yunus’taki enkaz ve moloz yığınları altında onlarca cansız beden olduğunu vurguladı.

İsrail güçleri, 18 Mart’ta Şifa Hastanesi’ne yönelik saldırıları başlatmış, bu bölgede 400’den fazla Filistinlinin ölmesine neden olmuştu. Ayrıca bölgeye yapılan saldırılarda 900’den fazla Filistinli alıkonulmuş ve 1000’den fazla ev yıkılmıştı.

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