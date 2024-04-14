Bist 100
9.814,19 0%
DOLAR
32,31 0,03%
EURO
34,71 -0,01%
ALTIN
2.419,99 0,35%

İsrail, İran'ın hava saldırısıyla böyle dalga geçti

İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği saldırı, sosyal medyada alay konusu oldu. Bir İsrail vatandaşının, İran'ın saldırısını oyuncak uçakla tiye aldığı bir video, tek cümlelik bir notla paylaşılarak gündem oldu.

Yayın Tarihi: 14.04.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 14.04.2024 11:20
İsrail, İran'ın hava saldırısıyla böyle dalga geçti

İran'ın ansızın gerçekleştirdiği hava saldırısı, dünya genelinde büyük bir endişe ve gerginlik yaratırken, İsrailliler tarafından yapılan bir sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Saldırıya verilen ilginç tepki, sosyal medyada gündem oldu ve birçok kişinin dikkatini çekti.

savaş

İsrail'e yönelik saldırının ardından, İsrailli bir vatandaşın oyuncak uçakla saldırıyı tiye aldığı bir video, sosyal medyada hızla yayıldı. Videonun altında "İran'ın yollayabileceği tek Drone budur" notuyla paylaşılan görüntü, birçok kişi tarafından ilgiyle karşılandı. Bu alay dolu paylaşım, saldırıya verilen ilginç ve mizahi bir tepki olarak dikkat çekti.

savaş

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan bu paylaşım, İran-İsrail geriliminin yanı sıra dijital dünyada da bir tartışma konusu haline geldi. İnsanlar, bu tür mizahi yaklaşımların gerilimi hafifletmeye ve olaylara farklı bir bakış açısı getirmeye yardımcı olduğunu düşünüyorlar.

Bu arada, İran'ın saldırısına ABD'nin verdiği tepki de oldukça önemliydi. Beyaz Saray'da gerçekleştirilen Ulusal Güvenlik Toplantısı'nda, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'e tam destek vereceği açıklandı. Ayrıca, İsrail'de bulunan ABD vatandaşlarının sığınaklara gitmeleri istendi.

İLGİLİ HABERLER

Bu tuzağa düşenin hayatı kararıyor! Hem parası hem hayalleri yıkılıyor

Fatura ödemelerinde yeni dönem: Tutarlar üzerinden iadeler yapılacak! Bu düzenlemeyle paranız cebinizde kalacak

KPSS 60 puanla kamu personeli alımı yapılacak! Tarım Bakanlığı ve OGM müjdeyi verdi

Adına tapusu olanlar dikkat! Bunu yapmayanlar binlerce lira vergi ödemek zorunda kalacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Moskova katliamı saldırganlarının itirafları sonrası emri veren kişinin ismi ortaya çıktı
2
Aylardır ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser olduğunu açıkladı!
3
Forbes 2024 milyarderler listesi paylaşıldı! Listede tam 27 Türk bulunuyor
4
Almanya'da Türk ailenin evi kundaklandı: 4 kişi yaşamını yitirdi
5
Moskova saldırısını düzenleyenlerin kimlikleri belli oldu: Saldırganın itirafları şoke etti!
6
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarız
7
17 yıl sonra bir ilk! Faiz artırımı kararı dünya gündeminde

Adına tapusu olanlar dikkat! Bunu yapmayanlar binlerce lira vergi ödemek zorunda kalacak

Fatura ödemelerinde yeni dönem: Tutarlar üzerinden iadeler yapılacak! Bu düzenlemeyle paranız cebinizde kalacak

Bu ürünün fiyatını görenler isyan edecek! Kilosu 400 TL’ye yükselince vatandaşlar yön değiştirdi

KPSS 60 puanla kamu personeli alımı yapılacak! Tarım Bakanlığı ve OGM müjdeyi verdi

SGK'dan o maaşı alanlar aman dikkat! Bunu yapmayanın maaşı kesilecek

Bu tuzağa düşenin hayatı kararıyor! Hem parası hem hayalleri yıkılıyor

Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları

O bankanın müşterileri 4757'ye tek SMS göndererek 750 TL kazanacak!

KPSS 70 puan ile Bakanlığa personel alımı! 4 yıllık üniversite mezunlarına müjde

Acil 50.000 TL nakit arayana o bankadan kıyak! Kimliğiyle gelene 5 dakikada ödenecek

Altın fiyatlarında dananın kuyruğu o tarihte kopacak! Uzman isimden korkutan uyarı

Dışişleri Bakanlığı en az lise mezunu memur, büro personeli, temizlik ve güvenlik görevlisi alacak!