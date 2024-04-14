İsrail, İran'ın hava saldırısıyla böyle dalga geçti

İran'ın ansızın gerçekleştirdiği hava saldırısı, dünya genelinde büyük bir endişe ve gerginlik yaratırken, İsrailliler tarafından yapılan bir sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Saldırıya verilen ilginç tepki, sosyal medyada gündem oldu ve birçok kişinin dikkatini çekti.





İsrail'e yönelik saldırının ardından, İsrailli bir vatandaşın oyuncak uçakla saldırıyı tiye aldığı bir video, sosyal medyada hızla yayıldı. Videonun altında "İran'ın yollayabileceği tek Drone budur" notuyla paylaşılan görüntü, birçok kişi tarafından ilgiyle karşılandı. Bu alay dolu paylaşım, saldırıya verilen ilginç ve mizahi bir tepki olarak dikkat çekti.





Sosyal medya platformlarında hızla yayılan bu paylaşım, İran-İsrail geriliminin yanı sıra dijital dünyada da bir tartışma konusu haline geldi. İnsanlar, bu tür mizahi yaklaşımların gerilimi hafifletmeye ve olaylara farklı bir bakış açısı getirmeye yardımcı olduğunu düşünüyorlar.

Bu arada, İran'ın saldırısına ABD'nin verdiği tepki de oldukça önemliydi. Beyaz Saray'da gerçekleştirilen Ulusal Güvenlik Toplantısı'nda, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail'e tam destek vereceği açıklandı. Ayrıca, İsrail'de bulunan ABD vatandaşlarının sığınaklara gitmeleri istendi.