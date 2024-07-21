İsrail jetleri, Tel Aviv'deki İHA saldırısına misilleme olarak Yemen'in Hudeyde limanını bombaladı

İsrail ordusu, Cuma günü Tel Aviv'e düzenlenen ölümcül insansız hava aracı saldırısına misilleme olarak, Yemen'deki İran destekli Husi milisleriyle bağlantılı noktaları bombaladığını söyledi .



Ordu, Cumartesi günü, aralarında Cuma günü bir İsraillinin öldürüldüğü ve 10 kişinin yaralandığı saldırının da bulunduğu "yüzlerce hava tehdidine" yanıt olarak, Yemen'in liman kenti Hudeyde'de 1600 kilometreden fazla uzaklıktaki "askeri hedefleri" vurduğunu söyledi.

İsrail'in, Husilerin artan saldırıları sırasında Yemen'e saldıracağını ilk kez kamuoyuna açıklaması dikkat çekiyor .

Ordu, bunun aynı zamanda İsrail Hava Kuvvetleri tarafından İsrail topraklarından en uzağa gerçekleştirilen saldırılardan biri olduğunu iddia etti.

Husi sözcüsü Muhammed Abdulsalam, eskiden Twitter olarak bilinen X'te Yemen'in "Yemen'e karşı açıkça İsrail saldırısına" maruz kaldığını yazdı. Saldırıların stratejik liman kentindeki sivil altyapıyı, petrol tanklarını ve bir elektrik istasyonunu hedef aldığını söyledi.

Yemen'deki Husi Ensarullah Medya Merkezi'nden elde edilen bir fotoğrafta, 20 Temmuz'da Yemenli isyancıların kontrolündeki liman kenti Hudeyde'de bildirilen saldırıların ardından çıkan büyük bir yangın sütunu görülüyor.

Yemen'deki Husi Ensarullah Medya Merkezi'nden elde edilen bir fotoğrafta, 20 Temmuz'da Yemenli isyancıların kontrolündeki liman kenti Hudeyde'de bildirilen saldırıların ardından çıkan büyük bir yangın sütunu görülüyor ( ENSARULLAH MEDYA MERKEZİ/AFP aracılığıyla )

"Halkın acısını iki katına çıkarmak ve Yemen'i Gazze'ye desteğini durdurmaya zorlamak amacıyla" ifadelerini kullanan el-Ali, saldırıların Yemen halkının ve silahlı kuvvetlerinin "kararlılığını artıracağını" belirtti.

Yemen Yüksek Siyasi Konseyi'nden Muhammed Ali el-Husi, X'te "etkili saldırılar olacak" diye yazdı. Husi askeri sözcüsü Yahya Saree, Yemen medyasında yer alan bir açıklamada "İsrail düşmanının hayati hedeflerini vurmaktan çekinmeyeceklerini" söyledi.

Sana'daki sağlık bakanlığı 80 kişinin yaralandığını, çoğunun ciddi yanıklara sahip olduğunu söyledi. Husi bağlantılı el Masirah TV daha sonra İsrail'in saldırılarında üç kişinin öldüğünü ve 87 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırının Husilerin Cuma günü Tel Aviv'e düzenlediği ve 50 yaşındaki İsrail vatandaşı Yevgeny Ferder'in öldürülüp 10 kişinin yaralanmasına yol açan saldırıya doğrudan bir yanıt olduğunu söyledi .

Liman hakkında, “Askeri amaçlarla kullanıldı, İran tarafından Husilere tedarik edilen ölümcül silahların giriş noktası olarak kullanıldı,” dedi. “Düşmanlarımıza, İsrail Devleti’nin uzun kolunun ulaşamayacağı hiçbir yer olmadığını açıkça gösteriyor,” diye devam etti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Husilerin İsrail'e "200'den fazla kez" saldırdığını söyledi.

"İlk kez bir İsrail vatandaşına zarar verdiklerinde biz onlara saldırdık. Ve bunu ihtiyaç duyulan her yerde yapacağız," diye ekledi bir açıklamada.

Husi isyancıların Cuma günü erken saatlerde Tel Aviv'in merkezinde düzenlediği drone saldırısı bir kişiyi öldürdü ve ABD Büyükelçiliği yakınlarında en az 10 kişiyi yaraladı. Yemen'den İsrail'e doğru atılan neredeyse tüm mermiler geçmişte engellendi. Ancak Cuma günü İsrail, hava savunmalarının drone'u tespit etmesine rağmen hava saldırısı sirenlerinin çalmadığını ve bir "hata" meydana geldiğini söyledi.

Ocak ayından bu yana, İngiliz ve Amerikan kuvvetleri, Husilerin ticari gemilere yönelik saldırılarına yanıt olarak Yemen'deki hedefleri vuruyor. Bu saldırılar, isyancıların Gazze'deki savaşta İsrail'in eylemlerine misilleme olarak tanımladığı saldırılardır. Ancak hedef alınan gemilerin çoğu İsrail ile bağlantılı değildi.

Ortak güç hava saldırıları şimdiye kadar İran destekli gücü caydırmak için pek bir şey yapmadı. Ayrıca Cumartesi günü, Filistinli sağlık yetkililerine göre, Kahire'deki ateşkes görüşmeleri ilerleme kaydederken, İsrail saldırıları gece boyunca Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarında en az 13 kişiyi öldürdü. Filistinli ambulans ekiplerine göre, Nuseyrat ve Bureyj mülteci kamplarında ölenler arasında üç çocuk ve bir kadın vardı.

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği ve askeri grubun 1.000'den fazla kişiyi öldürüp 250'den fazla kişiyi rehin aldığı saldırılara misilleme olarak Gazze'ye şimdiye kadarki en vahşi bombardımanını başlattı ve 42 km'lik küçük şeridi felç edici bir şekilde kuşattı. O zamandan beri Filistinli sağlık yetkilileri, İsrail'in bombalamalarının çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 38.000'den fazla kişiyi öldürdüğünü söylüyor. Birleşmiş Milletler, felç edici gıda kıtlığının kıtlığa yol açtığını söyledi.