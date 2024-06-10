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İsrail Ordusu Deyr el-Belah'tan kıyım yapıp çekildi! Çok sayıda ölü ve büyük yıkım bırakıldı

İsrail ordusunun Deyr el-Belah kentinden çekilmesinin ardından bölgede büyük bir yıkım ve çok sayıda ölü bırakıldı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 10.06.2024 13:01
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 13:01
İsrail Ordusu Deyr el-Belah'tan kıyım yapıp çekildi! Çok sayıda ölü ve büyük yıkım bırakıldı

İsrail ordusu Deyr el-Belah'ın doğusundan geride çok sayıda ölü bırakarak çekildi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentinin doğusundan 5 gün süren yoğun saldırıların ardından çekildi. Bu çekilme, geride çok sayıda ölü ve büyük bir yıkım bıraktı.

Görgü Tanıkları Saldırının Şiddetini Anlatıyor

Görgü tanıklarının bildirdiğine göre, İsrail askerleri Deyr el-Belah'ın doğu bölgelerinden çekilirken evlerine ulaşmaya çalışan Filistinlileri hedef aldı. Bu saldırılar sırasında birçok kişi hayatını kaybetti ve yaralandı.

Bölgedeki Yıkımın Boyutları

İsrail askerleri, bölgeden çekilmeden önce birçok evi patlayıcılarla havaya uçurdu ve buldozerlerle yerleşim alanlarına ve tarım arazilerine ciddi zararlar verdi. Sağlık ekipleri, bölgeye ulaşarak arama kurtarma çalışmalarına başladı ve çok sayıda Filistinlinin cansız bedenine ulaştı. Ancak ölen ya da yaralananların sayısına ilişkin henüz net bir bilgi verilmedi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın Açıklamaları

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15.517'si çocuk ve 10.279'u kadın olmak üzere toplam 37.084 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 84.494 Filistinlinin ise yaralandığını bildirdi.

Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, sağlık ekipleri ölen ve yaralananların sayısını tespit etmeye çalışıyor. Bu süreçte, halkın yaşadığı acı ve yıkım gözler önüne seriliyor.

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