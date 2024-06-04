İsrail ordusu Gazze'nin Zehra kentine girdi! Çatışmalar devam ediyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Zehra kentine girdi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan Zehra kentine zırhlı araçlarla giriş yaptı. İsrail askeri araçları, kentin batı kesiminde "sınırlı" şekilde ilerledi ve aynı zamanda Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeybatısını roketlerle hedef aldı; makineli tüfeklerle yoğun ateş açıldı.



Gün içinde Gazze kentinin Şucaiye Mahallesi'ne de zırhlı araçlarla giren İsrail ordusu, güneydeki Han Yunus kentinin doğu kesimlerine de ilerlemişti.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim 2023'te İsrail'e karşı kapsamlı bir saldırı başlatarak, Filistinlilere ve kutsal değerlere yönelik ihlallere tepki gösterdi. Bu saldırılar sonucunda İsrail, 1200 vatandaşının hayatını kaybettiğini ve 5132 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere toplam 36 bin 479 Filistinli hayatını kaybetti, 82 bin 777 kişi ise yaralandı.