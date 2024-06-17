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İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde bir gazeteciyi daha öldürdü!

İsrail ordusunun devam ettiği saldırılarda Gazze Şeridi’nde bir gazeteci daha hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 17.06.2024 14:28
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 14:28
İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde bir gazeteciyi daha öldürdü!

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü saldırılarda 1 gazeteci daha vefat etti. 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’nde öldürülen gazetecilere ilişkin açıklama yapan hükümetin Medya Ofisi, Filistin isimli gazetede görev yapan Mahmud Kasım’ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya bugüne kadar ölen gazeteci sayısının 151’e çıktığı bilgisi de eklendi. 

İsrail’in gazetecileri kasti olarak öldürdüğünü söyleyen Medya Ofisi, Filistin’in sesinin duyurulmasını engellemek, gerçekleri gizlemek ve kamuoyunun bilgilendirilmesinin önüne geçilmeye çalışıldığını kaydetti. 7 Ekim’den bu yana gerçekleştirilen saldırılarda en az 15 bin 517 çocuk ve 10 bin 279’u da kadın olmak üzere ölü sayısı bölgede 37 bin 347’yi aşmış durumda. 85 bin 372 kişi ise yaralı. 

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