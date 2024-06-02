İsrail saldırıları Gazze'yi vuruyor! Cibaliya ve Beyt Hanun afet bölgesi ilan edildi

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırılarında 36 Bin 439 Kişi Hayatını Kaybetti

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı ve Beyt Hanun kenti, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana süren saldırıları nedeniyle "afet bölgesi" ilan edildi. Gazze Şeridi Kuzey Belediyeler Acil Durum Komitesi Başkanı Naci Serhan, düzenlediği basın toplantısında, İsrail saldırılarının bölgede yarattığı yıkıma dikkat çekti.

50 Bin Ev Yıkıldı, Altyapı Yok Edildi

Naci Serhan, İsrail işgal ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki belediyelerde 50 bin evi yıktığını, kanalizasyon ağlarını ve yolları buldozerlerle yok ettiğini belirtti. Serhan, Cibaliya Mülteci Kampı ve Beyt Hanun kentinin saldırılar sonrası afet bölgesi haline geldiğini ifade etti.

Zor İnsani Koşullar ve Acil Yardım Çağrısı

Serhan, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki halkın zor insani koşullardan muzdarip olduğunu vurguladı. Bölgeye yardım, ilaç ve yakıt girişinin olmayışı nedeniyle büyük sıkıntılar yaşandığını belirten Serhan, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait 35 su kuyusuyla birlikte bazı okul ve tesislerin de saldırılarla yok edildiğini söyledi.

Kıtlık Uyarısı ve Uluslararası Yardım Çağrısı

Son aylarda çocuk ve yaşlılar dahil onlarca Filistinlinin ölümüne yol açan kıtlığın tekrarlanmaması konusunda uyarıda bulunan Serhan, BM ve uluslararası kuruluşlara Gazze Şeridi'ne acil yardım ulaştırılması için acil müdahale çağrısında bulundu.

İsrail'in Saldırıları ve Geri Çekilmesi

İsrail ordusu, 12 Mayıs'ta Cibaliya Mülteci Kampı ve çevre bölgelere yeniden yoğun saldırılar başlatmıştı. Saldırılar nedeniyle bölge sakinleri evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. İsrail askerleri, 30 Mayıs'ta Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'dan çekilerek arkalarında ağır yıkım bıraktı. Enkazdan ceset kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Kemal Advan Hastane yetkilileri, Cibaliya'da bina enkazlarında ve sokaklarda ulaşılan cansız beden sayısının 120'yi aştığını açıkladı.

Gazze'de Can Kaybı ve Yaralı Sayısı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 36 bin 439 Filistinli hayatını kaybetti. Toplam yaralı sayısı ise 82 bin 627'ye ulaştı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, hastane ve eğitim kurumları gibi sivil altyapılar da hedef alınarak tahrip edildi.