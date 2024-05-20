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İsrail saldırıları sonucu Refah’ta göçe zorlanan Filistinli sayısı 810 bini geçti

Birleşmiş Milletler, İsrail’in Refah’a yönelik saldırıları nedeniyle 810 bin Filistinlinin göç etmek zorunda kaldığını ve bölgeyi terk ettiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.05.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 11:56
İsrail saldırıları sonucu Refah’ta göçe zorlanan Filistinli sayısı 810 bini geçti

İsrail güçleri, Gazze Şeridi’nin güneyinde bulunan Refah’a saldırmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler, saldırılar nedeniyle son iki hafta içinde 850 bin Filistinlinin bölgeden göç etmek zorunda kaldığını duyurdu.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, Gazze’de güvenli bir yerin olmadığı, bölgedeki her yerin riskli olduğunu belirtildi. Açıklamada “Filistinli aileler, her yerinden edildiğinde hayatlar çok daha ciddi bir riskle karşı karşıya kalıyor. Güvenlik arayışında olan insanlar, her seferinde her şeyi geride bırakmak zorunda kalıyor” ifadelerine de yer verildi.

Yapılan açıklamada Gazze’de acil ateşkes çağrısı da yinelendi.

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