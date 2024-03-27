İsrail saldırılarının 173. gününde ölen Filistinli sayısı 32 bin 490’a yükseldi

Gazze’de Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıların 173 gündür devam ettiğini ve son 24 saat için 76 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, 7 Ekim’den bu yana toplam sayısı 32 bin 490 Filistinlinin öldürüldüğü, 74 bin 889 Filistinlinin de yaralandığı bilgisi verildi. Verilen bu rakamlarla birlikte Bakanlık, saldırılar nedeniyle enkaz altında kalan ve yol kenarlarındaki cenazelere ulaşamadıklarını da belirtti.

İsrail güçleri, sürdürdüğü saldırıların yanı sıra insani yardımların da bölgeye ulaşmasına engel oluyor. Gazze’ye yapılan gıda ve sağlık yardımları, İsrail ordusu tarafından engelleniyor.