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İsrail saldırılarının 173. gününde ölen Filistinli sayısı 32 bin 490’a yükseldi

İsrail’in 7 Ekim’den bu yanan devam ettirdiği saldırılar nedeniyle Gazze’de ölen kişi sayısı 32 bin 490’a çıktı. İsrail, 173. gündür yoğun bir şekilde saldırılara devam ederken, bölgedeki halkın aç ve susuz kalmasına ve sağlık hizmetlerinden mahrum bırakılmasına da neden oluyor.

Yayın Tarihi: 27.03.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 14:37
İsrail saldırılarının 173. gününde ölen Filistinli sayısı 32 bin 490’a yükseldi

Gazze’de Filistin Sağlık Bakanlığı, saldırıların 173 gündür devam ettiğini ve son 24 saat için 76 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, 7 Ekim’den bu yana toplam sayısı 32 bin 490 Filistinlinin öldürüldüğü, 74 bin 889 Filistinlinin de yaralandığı bilgisi verildi. Verilen bu rakamlarla birlikte Bakanlık, saldırılar nedeniyle enkaz altında kalan ve yol kenarlarındaki cenazelere ulaşamadıklarını da belirtti.

İsrail güçleri, sürdürdüğü saldırıların yanı sıra insani yardımların da bölgeye ulaşmasına engel oluyor. Gazze’ye yapılan gıda ve sağlık yardımları, İsrail ordusu tarafından engelleniyor.

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