İsrail saldırmaya devam ediyor! Gazze’de bir gecede 80’den fazla sivil öldürüldü

İsrail tarafından 7 Ekim tarihinde başlatılmış olan saldırılar devam ederken, yaşamını yitiren Filistinli sayısı gün geçtikçe artıyor. Dün gece, Gazze’de yer alan Refah ve Nuseyrat Kampı’na yapılan yoğun saldırılar sonrasında, bir gecede 80’den fazla sivil Filistinlinin öldürüldüğü açıklandı. Hayatını yitirenlerin yanı sıra çok sayıda sivilin de yaralandığı bildirildi.
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