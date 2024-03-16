İsrail saldırmaya devam ediyor! Gazze’de bir gecede 80’den fazla sivil öldürüldü

İsrail’in Gazze’ye yönelik gerçekleştirdiği operasyon ve saldırılar devam ediyor. Gün gece boyunca İsrail, Refah ve Nuseyrat Kampı başta olmak üzere çok sayıda saldırı gerçekleştirdi. Yaşanan saldırılarda ise öldürülen Filistinli sayısının 80’i geçtiği belirtildi.