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İsrail saldırmaya devam ediyor! Gazze’de bir gecede 80’den fazla sivil öldürüldü

İsrail’in Gazze’ye yönelik gerçekleştirdiği operasyon ve saldırılar devam ediyor. Gün gece boyunca İsrail, Refah ve Nuseyrat Kampı başta olmak üzere çok sayıda saldırı gerçekleştirdi. Yaşanan saldırılarda ise öldürülen Filistinli sayısının 80’i geçtiği belirtildi.

Yayın Tarihi: 16.03.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024 14:10
İsrail saldırmaya devam ediyor! Gazze’de bir gecede 80’den fazla sivil öldürüldü

İsrail tarafından 7 Ekim tarihinde başlatılmış olan saldırılar devam ederken, yaşamını yitiren Filistinli sayısı gün geçtikçe artıyor. Dün gece, Gazze’de yer alan Refah ve Nuseyrat Kampı’na yapılan yoğun saldırılar sonrasında, bir gecede 80’den fazla sivil Filistinlinin öldürüldüğü açıklandı. Hayatını yitirenlerin yanı sıra çok sayıda sivilin de yaralandığı bildirildi. 

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