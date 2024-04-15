İsrail Savaş Kabinesi'nden İran'a karşı savaş kararı! İsrail medyası duyurdu

İsrail'in İran'a yönelik saldırısının ardından gerilim tırmanıyor. İsrail Savaş Kabinesi, İran'ın hava saldırısına karşılık verecek adımları değerlendiriyor. Kabine, İran'a yapılacak misilleme konusunda kararlı ancak bölgesel bir savaşı tetiklememek için dikkatli bir şekilde ilerliyor.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Kabine'nin İran'a karşı misilleme seçeneklerini ele aldığı ve bunların İran'a "acı verecek" nitelikte olduğu belirtiliyor. Ancak İsrail, bölgesel istikrarsızlığa yol açacak adımlardan kaçınarak, ABD ile koordinasyon içinde hareket etmeyi planlıyor.

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, İran'ın saldırısına ilişkin olarak, "İsrail topraklarına bu kadar çok füze ve İHA fırlatılmasına bir yanıt vereceğiz" açıklamasını yaptı. Halevi, İran'ın saldırısına karşı hazırlıklı olduklarını ve gerekli adımları atacaklarını vurguladı.

Öte yandan, İsrail'in İran'a vereceği yanıtın, İran'ın gerçekleştirdiği saldırının boyutuna uygun olacağı belirtiliyor. Ancak İsrail, İran ile daha geniş çaplı bir çatışmaya girmek istemiyor ve bu nedenle adımlarını dikkatlice planlıyor.

İsrail'in İran'a karşı misilleme planlarının detayları henüz netlik kazanmazken, İsrail Savaş Kabinesi'nin yarın tekrar bir araya geleceği bildiriliyor. Bu toplantıda, İsrail'in İran'a karşı alacağı adımların daha da netleşmesi bekleniyor.