İsrail Savunma Bakanı Gallant, ABD ile görüştü. Saldırılara devam edeceklerini açıkladı!

İsrail Savunma Bakanı Gallant, ABD’li McGurk ile esirler konusunu görüştü

TEL AVİV (AA) - İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Beyaz Saray’ın Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk ile bir araya gelerek, Gazze’de Hamas’ın elinde tuttuğu esirlerin durumu ve serbest bırakılması konularını ele aldı.

Gallant, Hamas’ın ortadan kaldırılması hedefini yineledi

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gallant ile McGurk, Tel Aviv’de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Gallant, İsrail’in “Hamas’ın ortadan kaldırılması ve esirlerin eve döndürülmesi” gibi hedeflerine ulaşıncaya kadar Gazze’ye saldırılarını sürdüreceğini ABD’li yetkiliye iletti.

McGurk, bölge turuna çıktı

McGurk’un, Hamas’ın elindeki esirlerin serbest bırakılması çabalarını görüşmek üzere bölge turuna çıktığı bildirilmişti. Beyaz Saray yetkilisinin İsrail’in ardından Ürdün, Suudi Arabistan, Katar ve Bahreyn gibi bölge ülkelerini ziyaret etmesi bekleniyor.

Hamas'ın elinde kaç esir var?

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 17 Ekim 2023 tarihinde yaptığı açıklamada, ellerinde 200 ile 250 arasında esir bulunduğunu söyledi. Ebu Ubeyde, bunlardan 22’sinin İsrail’in bombardımanlarında öldüğünü belirtti.

İsrail ordusu ise, 30 Ekim 2023 tarihinde yaptığı açıklamada, Gazze’de “alıkonulan” 239 kişinin bulunduğunu ve ailelerine bilgi verdiklerini kaydetti. İsrail ordusu, bunlar arasında yabancı işçilerin de olduğunu belirtti.