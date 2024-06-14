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İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben Gvır'den skandal açıklama! Filistin için etnik temizlik önerisi!

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben Gvir'in Gazze Şeridi ile ilgili yaptığı skandal açıklamalar ve Filistinlilere yönelik etnik temizlik çağrıları, uluslararası toplumda büyük tepkilere neden oldu. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 14.06.2024 12:04
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 12:04
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben Gvır'den skandal açıklama! Filistin için etnik temizlik önerisi!

İTAMAR BEN GVIR'DEN YENİ SKANDAL ÇAĞRI

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben Gvir, son provokatif açıklamalarıyla bir kez daha gündemde. Filistin-İsrail çatışmasının ortasında, Ben Gvir'in Gazze Şeridi'ne yönelik skandal ifadeleri büyük tartışma yarattı.

GAZZE ŞERİDİ'NİN TAMAMINA GİRME ÇAĞRISI

İtamar Ben Gvir, İsrailli işgalcilerin toplandığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Gazze Şeridi'nin tamamına girmeleri gerektiğini savundu. Bu çıkışıyla Gazze'deki Filistinlilerin geleceği konusunda endişe yaratan Ben Gvir, bölgedeki etnik temizlik girişimlerini meşrulaştırmaya çalıştı.

İsrailli bakan, Gazze'deki Filistinlilerin aç bırakılması ve göç etmeye teşvik edilmesi gerektiğini öne sürdü. Bu açıklamalarıyla Ben Gvir, uluslararası hukukun ve insan haklarının açık ihlaline işaret etti. Filistinlilerin yaşam alanlarının gasp edilmesi ve bölgeden sürgün edilmesi gibi çıkışlar, İsrail hükümetinin geniş kitleler nezdindeki tutumunu da yansıttı.

Aşırı sağcı politikacı, ayrıca İsrailli güçlerin yerle bir ettiği Filistin evlerinin üzerine sadece İsrailli işgalcilerin yerleşim birimleri inşa etmesine de destek verdi. Bu tür eylemler, İsrail'in Filistin topraklarında süregiden yerleşim politikalarını güçlendirme çabaları olarak yorumlanıyor.

GEÇMİŞ SKANDAL AÇIKLAMALAR VE TEPKİLER

İtamar Ben Gvir, daha önce de Filistinliler hakkında yaptığı provokatif açıklamalarla sık sık tepki toplamış bir isim. Özellikle Mescid-i Aksa'ya yönelik İsrailli işgalci baskınlarını desteklemesi ve İsrail hapishanelerindeki Filistinli mahkumların durumuyla ilgili çarpıcı önerilerde bulunması, uluslararası arenada büyük tartışmalara yol açmıştı.

İtamar Ben Gvir'in söylemleri, uluslararası insan hakları örgütleri ve barış savunucuları tarafından sert bir dille eleştiriliyor. Filistinlilere yönelik bu tür çağrılar, uluslararası hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle kınanıyor ve İsrail'in barış sürecine zarar verdiği ifade ediliyor.

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