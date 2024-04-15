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İsrail ve İran arasındaki gerilimde flaş gelişme: İsrail misillemeye hazırlanıyor

İran'ın İsrail'e düzenlediği öldürücü saldırının ardından, İsrail'in misilleme saldırısına hazırlık süreci başladı. İki ülke arasındaki gerilim, bölgesel istikrarı tehdit ediyor.

Yayın Tarihi: 15.04.2024 20:30
Güncelleme Tarihi: 15.04.2024 20:30
İsrail ve İran arasındaki gerilimde flaş gelişme: İsrail misillemeye hazırlanıyor

İran'ın İsrail'e yönelik 13 Nisan'daki saldırısı, bölgede gerginliği tırmandırdı. İsrail Savaş Kabinesi, İran'ın saldırısına yanıt olarak çeşitli seçenekleri değerlendiriyor. Bu seçenekler arasında, İran'a karşı acı verici misilleme saldırıları yer alıyor. Ancak toplantıda bölgesel bir savaş riskinin önlenmesi ve ABD'nin müdahalesinin engellenmesi hedefleniyor.

İki ülke arasındaki gerilim, 1 Nisan'da İsrail'in Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği hava saldırısıyla başlamıştı. İran'ın bu saldırıya yanıtı ise yüzlerce insansız hava aracı ve füze ile gerçekleştirilen 13 Nisan'daki saldırı oldu.

İki taraf arasındaki çatışma tırmanırken, bölgesel istikrarı korumak ve daha büyük bir çatışmayı önlemek için diplomatik çözümler aranıyor.

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