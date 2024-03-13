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İsrailli yetkili: ABD’nin Netanyahu hükümetini devirme çabaları var!

İsrailli bir yetkili, ABD’nin İsrail Başbakanı Netanyahu hükümetini devirmeye çalıştığını iddia etti. Yetkili, “Dostlarımızdan İsrail’deki seçilmiş hükümeti değil, Hamas terör rejimini devirmek için harekete geçmelerini bekliyoruz” dedi.

Yayın Tarihi: 13.03.2024 18:13
Güncelleme Tarihi: 13.03.2024 18:13
İsrailli yetkili: ABD’nin Netanyahu hükümetini devirme çabaları var!

İsrail’deki siyasi atmosfer, ABD’nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetini devirmeye çalıştığı iddialarıyla sarsıldı. İsrailli bir yetkili, ABD İstihbarat Topluluğu’nun Yıllık Tehdit Değerlendirme Raporu’na atıfta bulunarak, Netanyahu yönetiminin daha ılımlı bir hükümetle değiştirilebileceği uyarısında bulundu.

Netanyahu Hükümetine Karşı Güvensizlik Artıyor

The Jerusalem Post’un haberine göre, bu açıklama, Netanyahu hükümetine karşı duyulan güvensizliğin ve muhalefetin arttığı bir dönemde geldi. Yetkili, “Dostlarımızdan İsrail’deki seçilmiş hükümeti değil, Hamas rejimini devirmek için harekete geçmelerini bekliyoruz” ifadelerini kullanarak ABD’nin İsrail politikasını sorguladı.

 Netanyahu’nun Meşruiyeti ve İsrail’in Bağımsızlığı

Yetkili, Netanyahu’nun meşruiyetine vurgu yaparak, “Netanyahu’yu başkasının değil, İsrail vatandaşlarının seçtiğini” belirtti ve ülkenin bağımsızlığına ve demokrasisine vurgu yaptı.

İsrail’de Farklı Bir Hükümet Mümkün

ABD İstihbarat Topluluğu’nun raporu, Netanyahu hükümetinin Filistin ve güvenlik konularında izlediği sert politikaların toplumda güvensizliğe yol açtığını ve değişim taleplerini artırdığını öne sürdü. Raporda ayrıca, Netanyahu’nun istifası ve yeni seçim talepleriyle büyük protestoların gerçekleşebileceği öngörüsüne yer verildi ve “İsrail’de farklı ve daha ılımlı bir hükümet mümkün” denildi.

Biden ve Netanyahu Arasındaki Gerilim

ABD Başkanı Biden’ın Netanyahu’ya yönelik eleştirileri ve ikili arasındaki görüş ayrılıkları da dikkat çekti. Biden’ın Gazze Şeridi’ne insani yardımın girişine izin verilmemesi konusunda Netanyahu’yu ikna etme çabaları, iki lider arasındaki gerilimi artırdı ve İsrail’deki siyasi istikrarsızlık tartışmalarını kızıştırdı.

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