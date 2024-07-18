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İtalya'da gazeteciye 5 bin euroluk ceza: Meloni'nin boyuyla alay etmişti!

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, sosyal medyada boyuyla alay eden bir gazeteciye karşı kazandığı dava sonucunda 5 bin euro tazminat ödemesine hak kazandı. Mahkeme kararı, ülkede ifade özgürlüğü ve kişisel haklar arasındaki dengeyi tartışmaya açtı.

Yayın Tarihi: 18.07.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 11:02
İtalya'da gazeteciye 5 bin euroluk ceza: Meloni'nin boyuyla alay etmişti!

Milano'daki mahkeme, bir gazetecinin Twitter üzerinden Meloni'nin boyuyla dalga geçmesi üzerine aldığı kararda, başbakanın kişisel haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Bu karar, Meloni'nin benzer içerikli bir önceki dava sürecinden sonra geldi.

İtalyan Mahkemesinden Tazminat Kararı

İtalya'nın başkenti Milano'da bir mahkeme, sosyal medya platformu Twitter üzerinden Meloni'nin fiziksel görünümüyle alay eden bir gazeteciye 5 bin euro tazminat ödemesine hükmetti. Karar, Meloni'nin kişisel haklarını koruma konusundaki kararlılığını ortaya koydu.

Meloni'nin Boyu ve Önceki Davalar

Giorgia Meloni'nin boyu, çeşitli medya kaynaklarında 1,58 metre ile 1,63 metre arasında değişen rakamlarla yer alıyor. Başbakan, daha önce de benzer bir durumda bir başka gazeteciye dava açmış ve mahkeme tarafından kendisine tazminat ödenmesi kararlaştırılmıştı.

Giorgia Meloni, sosyal medyada yaşanan bir çatışmanın ardından yasal işlem başlatarak dikkat çekmişti. O dönem muhalefette olan Meloni, gazeteci Giulia Cortese'nin, arka planda faşist lider Benito Mussolini'nin resmiyle alaycı bir fotoğraf paylaşmasına sert tepki göstermişti.

Cortese, Meloni'ye yönelik olarak, "Seni korkutmuyorsun Giorgia Meloni. Ne de olsa sadece 1,5 metre boyundasın. Seni göremiyorum bile" şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Haberin Sonuçları ve Meloni'nin Tepkisi

Başbakanın avukatı, Meloni'nin kazandığı tazminatı hayır kurumlarına bağışlayacağını belirtti. Bu tür davalara verilen yanıtlar, İtalya'daki siyasi figürlerin medya üzerindeki kontrol ve etkisini de gündeme getiriyor.

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