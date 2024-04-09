İtalya'da Hidroelektrik santral patlaması: 4 kişi yaşamını yitirdi!

İtalya'nın kuzeyinde, Emilia Romagna ve Toskana bölgeleri arasında bulunan Suviana Gölü'nde, Enel'e ait bir hidroelektrik santralinde meydana gelen patlama, 4 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Patlama, yerel saatle 15.00 civarında gerçekleşti ve santralde çalışan 4 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ise yaralandı. Üzücü olayın ardından 3 kişinin de kayıp olduğu belirtildi. Patlamanın etkisiyle santralde yangın çıktı ve özellikle transformatörlerin bulunduğu 9. katta müdahale zorluğu yaşandı.

Enel firması yetkilileri, patlamanın nedenlerini ve meydana geliş şeklini incelediklerini açıkladılar. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, yaşanan olayı endişeyle takip ettiğini belirterek, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve olaya müdahale eden ekiplere teşekkür etti.

Suviana Gölü, 1920'lerde elektrik üretimi amacıyla inşa edilmiş ve daha sonra turistik bir cazibe merkezi haline gelmiştir. Göldeki hidroelektrik santralinin dışında, "Bargi" adıyla bilinen başka bir hidroelektrik santral daha bulunmaktadır.