İtalya’da Ramazan Bayramı tatiline Başbakan Yardımcısı Salvini’den tepki: “değerlerimize aykırı”

İtalya’nın Milano kenti çevresinde yer alan Iqbhal Masih İlköğretim Okulu yönetimi, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde tatil yapma kararı aldı. Ancak alınan bu karar, sağ kesim tarafından büyük bir tepki ile karşılandı. Konu ile ilgili görüşlerini belirten Babakan Yardımcısı Matteo Salvini, bu durumun kabul edilemez olduğunu dile getirirken, kendi değerlerine ters olduğunu da belirtti.

Iqbhal Masih İlköğretim Okulu öğrencilerinin yüzde 40’nın Müslüman ailelerin çocuklarından oluştuğunu dile getiren okul müdürü Alessandro Fanfoni ise geçen yılki devamsızlıklar nedeniyle bu sene tatil kararı aldıklarını ifade etti.

İtalya basını, bu durumu “tarihte bir ilk” olarak duyurdu. Sağ çizgide yer alan Libero gazetesi ise haberi “Sınıfta şeriat, haçlar ise yasak” şeklinde yayınladı.