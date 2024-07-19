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Japonya'da intihardan vazgeçen adamın sigara yakması sonucu patlama yaşandı!

Japonya’nın Saitama eyaletinde, intihar girişiminden vazgeçen bir kişinin sigara yakması sonucu büyük bir patlama meydana geldi. Patlamada 8 kişi yaralandı. Olay, Kawaguchi şehrinde 15 katlı bir apartmanın 3. katında gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 19.07.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 15:12
Japonya'da intihardan vazgeçen adamın sigara yakması sonucu patlama yaşandı!

Dün gece yerel saatle 20.30 civarında yaşanan patlama, çevredeki yapılarda da büyük hasara yol açtı. Patlamanın hemen ardından olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlama sonucunda, dairenin sahibi de dahil olmak üzere 8 kişi yaralandı. Yaralılar hemen bölgedeki hastanelere kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı.

İntihar Girişiminden Vazgeçip Sigara Yaktı 

Patlamanın gerçekleştiği dairede yaşayan 40’lı yaşlardaki adamın polise verdiği ifade ise olayın trajikomik boyutunu gözler önüne serdi. Şahsın ifadesine göre, intihar etmeyi planlayarak gazı açtı ancak sonrasında bu düşüncesinden vazgeçti. Odayı havalandırdıktan sonra sigara yakan adam, bu hareketiyle patlamaya sebep oldu.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Olay yerine yakın bir konumda bulunan görgü tanıkları, patlamanın ardından büyük bir panik yaşandığını belirtti. Apartmanın çevresinde yaşayan insanlar, patlamanın şiddetli olduğunu ve pencerelerin kırıldığını ifade etti. Patlamanın ardından apartman sakinlerinin hızla tahliye edildiği ve güvenlik önlemlerinin artırıldığı öğrenildi.

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