Joe Biden, ABD-Meksika sınırını geçici olarak kapatacak! Sebep, yasa dışı göçmenler

Biden, ABD-Meksika sınırını yasa dışı göçmen girişlerine kapatmaya hazırlanıyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın, ülkenin güney sınırını geçici olarak yasa dışı göçmen girişlerine kapatma kararına imza atmaya hazırlandığı bildirildi. Amerikan medyasına konuşan üst düzey yetkililer, Biden'ın yarın başkanlık kararnamesiyle bu adımı atacağını duyurdu.

Günlük Göçmen Giriş Sayısının Etkisi

Yetkililer, Biden'ın kararında günlük yasa dışı göçmen girişi sayısının 2 bin 500'ü geçmesinin etkili olduğunu belirtti. Bu sayı günlük 1500'ün altına inene kadar güney sınırının bu tür geçişlere kapatılacağı kaydedildi.

Sınır Güvenliği Tedbiri

Biden'ın imzalayacağı kararnameyle güney sınırından giren ve güvenlik otoritelerince yakalanan yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edileceği açıklandı. Bu adım, Biden yönetiminin bugüne kadar aldığı en sert sınır tedbiri olarak nitelendiriliyor.

Karar, Trump Döneminin Tepkisine Bir Yanıt

Bu kararname, 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde sınır güvenliği tedbirleri talep eden eski Başkan Donald Trump'a ve Kongre'de sert muhalefet gösteren Cumhuriyetçilere bir yanıt olarak değerlendiriliyor.