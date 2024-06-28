Joe Biden 'yaşlı' eleştrilerine cevap! "Genç değilim ama ne yapmam gerektiğini biliyorum"

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesinde Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump ile yaptığı ilk canlı yayın tartışmasının ardından, Kuzey Carolina'da düzenlediği seçim kampanyasında önemli açıklamalarda bulundu. Biden, yaşına yönelik eleştiriler ve tartışmalar hakkında konuştu.



"GENÇ DEĞİLİM AMA NE YAPMAM GEREKTİĞİNİ BİLİYORUM"

Joe Biden, yaşının getirdiği zorlukların farkında olduğunu belirterek, "Genç değilim ama ne yapmam gerektiğini biliyorum." dedi. Biden, gerçekleri konuşmayı ve doğru ile yanlışı ayırt edebildiğini vurgulayarak, "Milyonlarca Amerikalı gibi, düştüğümde de kalkmayı biliyorum." ifadelerini kullandı.

Biden, sağlık durumu ve yaşına yönelik eleştirilerin farkında olduğunu belirtti. Eskisi kadar rahat yürüyemediğinin ve konuşamadığının bilincinde olduğunu söyleyen Biden, "Genç değilim ama tecrübem var ve ne yapmam gerektiğini biliyorum." diye konuştu. Bu açıklamalar, Biden'ın yaşına yönelik eleştirilerle yüzleştiğini ve seçmenlere güven vermek istediğini gösteriyor.



İSRAİL'E DESTEK VE EKONOMİK POLİTİKALAR

Biden, Trump ile yaptığı canlı yayın tartışmasında İsrail'e destek konusunda da önemli açıklamalarda bulunmuştu. İsrail'e güçlü desteklerini vurgulayan her iki aday da bu konuda üstünlük sağlamaya çalıştı. Biden, ayrıca ekonomiyi güçlendirmek ve dünyayı "Putin gibilere karşı korumak" konularında ne yapması gerektiğini bildiğini belirtti.

Biden, Trump'ın ülke, özgürlük ve demokrasi için gerçek bir tehdit olduğunu söyleyerek, "Eğer kalpten bu işi yapabileceğime inanmasaydım, tekrar aday olmazdım. Ancak risk çok büyük." dedi. Biden, Trump'ın politikalarının ülke için tehlikeli olduğunu vurgularken, kendisinin doğru yolu bildiğini ve bu seçimi kazanma niyetinde olduğunu ifade etti.



İLK CANLI YAYIN TARTIŞMASI SONRASI ELEŞTİRİLER

Biden ve Trump, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için ilk canlı yayın tartışmasında kozlarını paylaşmıştı. Trump, tartışma boyunca rakibine karşı net bir üstünlük sağlayamasa da Biden, ikinci kez adaylık için yaşı konusunda duyulan kaygıları giderecek bir performans sergileyememişti. Bu durum, Biden'a yönelik eleştirilerin artmasına ve adaylıktan çekilmesi gerektiği yönündeki tartışmaların alevlenmesine neden oldu.

Bu gelişmelerin ardından, ABD'de Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Chip Roy, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, "Anayasa'nın 25. Ek Maddesi'ni" kullanarak Başkan Biden'ı görevden alma çağrısı yapması için bir tasarı hazırlığında olduğunu duyurdu. Bu tasarı, Biden'ın sağlık durumu ve performansı hakkındaki tartışmaları daha da yoğunlaştırdı.



Biden ve Trump arasındaki rekabet, ABD'de önemli değişikliklere yol açacak gibi görünüyor. Canlı yayın tartışmaları ve seçim kampanyalarının ilerleyen dönemlerinde yaşanacak gelişmeler, seçmenlerin nihai kararlarını şekillendirecek ve ABD'nin gelecekteki liderini belirleyecek.

