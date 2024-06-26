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Karadağ'ın uzun bekleyişi bitiyor! AB: Karadağ üyelik müzakerelerinde son aşamaya geçmeye hazır

Avrupa Birliği, Karadağ'ın üyelik müzakerelerinde son aşamaya geçmeye hazır olduğunu duyurdu. Brüksel'de düzenlenen konferansta, Karadağ'ın hukukun üstünlüğü konulu fasıllarda önemli ilerlemeler kaydettiği belirtildi.

Yayın Tarihi: 26.06.2024 20:14
Güncelleme Tarihi: 26.06.2024 20:14
Karadağ'ın uzun bekleyişi bitiyor! AB: Karadağ üyelik müzakerelerinde son aşamaya geçmeye hazır

AB-KARADAĞ ÜYELİK MÜZAKERELERİ SON AŞAMAYA GELDİ

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB)-Karadağ üyelik müzakerelerinde önemli bir adım atıldı. 23 ve 24. fasılların görüşüldüğü 16. Katılım Konferansı'nda Karadağ'ın üyelik müzakerelerinde son aşamaya geçmeye hazır olduğu açıklandı.

Konferansa, AB Dönem Başkanı Belçika'nın Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib ve Karadağ Başbakanı Milojko Spajic başkanlık etti. AB Komisyonu'nun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi de toplantıya katılarak sürecin önemine vurgu yaptı.

AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, toplantıda Karadağ'ın hukukun üstünlüğü konulu 23. ve 24. fasıllarda kaydettiği ilerlemeler değerlendirildi. Bu değerlendirme sonucunda Karadağ'ın ilgili kriterleri karşıladığı ve üyelik müzakerelerinin son aşamasına geçmeye hazır olduğu belirtildi.

KARADAĞ'IN BAŞARILARI TAKDİR EDİLDİ

Ortak basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Karadağ'ın 23. ve 24. fasılların giriş kriterlerini karşılamak için gerekli yasa ve reformları kabul ettiğini ifade etti. Lahbib, "Ülke, hukukun üstünlüğü kriterlerini karşılayarak önemli bir dönüm noktasına ulaşmıştır. Bu ilerleme şimdi Karadağ'ın kalan fasılları geçici olarak kapatmasına olanak tanımaktadır," dedi.

TARİHİ BİR AN

AB Komisyonu Üyesi Oliver Varhelyi de kararı "tarihi an" olarak nitelendirdi ve "Bugün Karadağ'ın AB üyeliği yolunda nihayet ilerlediğine tanık olduk. Karadağ ile müzakerelerimizin son aşamasını açacağız. Bu, katılım müzakerelerinin son aşamasıdır ve katılımın hemen gerçekleşeceği anlamına gelmektedir," şeklinde konuştu.

Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, ülkesinin bu noktaya gelebilmek için 11 yıl beklediğini anımsatarak, alınan karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Spajic, Karadağ'ın bağımsızlığını ilan ettikten kısa süre sonra, Aralık 2008'de, AB'ye üyelik başvurusu yaptığını ve adaylık statüsünü Aralık 2010'da aldığını hatırlattı.

Karadağ'ın AB üyeliği için uzun bir yolculuk yaptığı göz önüne alındığında, bu noktaya ulaşmanın önemi bir kez daha vurgulandı. Üyelik müzakerelerinin başlatılması kararı Haziran 2012'de alındı ve Karadağ, o zamandan bu yana AB kriterlerini karşılamak için yoğun çaba sarf etti.

Karadağ'ın AB üyeliği sürecinde, hukukun üstünlüğü, yolsuzlukla mücadele ve insan hakları gibi konularda önemli adımlar atıldı. Bu adımlar, ülkenin AB standartlarına uyum sağlama konusundaki kararlılığını gösterdi. AB yetkilileri, Karadağ'ın bu süreçte gösterdiği çabaları ve elde ettiği başarıları takdirle karşıladı.

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