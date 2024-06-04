Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrail askerlerinin hedef alındığı videoları paylaştı

Kassam Tugayları'ndan İsrail Askerlerine Yönelik Saldırılar
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzey ve güney bölgelerinde İsrail askerlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırıları duyurdu. Tugaylar, saldırılara ilişkin bilgileri Telegram hesaplarından paylaştı.
Refah Bölgesindeki Saldırılar
Refah'ın Eş-Şevke bölgesinin doğusunda, Zelata Kavşağı yakınlarında, içinde İsrail askeri birliğinin bulunduğu bir eve yerleştirilen bubi tuzağı patlatıldı. Patlama sonucunda ölen ve yaralanan İsrail askerlerinin olduğu bildirildi.
Tel es-Sultan Mahallesi'nde Mayısın Patlaması
Gazze'nin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'nde ise İsrail askerlerinin bulunduğu bir mevki daha önce tuzaklanmış mayınlarla hedef alındı. Bu saldırıda da ölen ve yaralanan askerlerin olduğu belirtildi.
Yasin-105 Roketi ile Araç Saldırısı
Zelata Kavşağı'nda İsrail askeri aracı Yasin-105 roketi ile vuruldu. Saldırının detaylarına ilişkin bilgiler açıklamada yer aldı.
Gazze Kentinde Anti-Personel Füze Saldırısı
Gazze kentinin kuzeyinde bir evin içinde saklanan İsrail güçleri anti-personel füze ile hedef alındı.
Kassam Tugayları, Cibaliya Mülteci Kampı'nda İsrail askerlerinin gelişinden önce evin nasıl tuzaklandığını gösteren bir video yayımladı.