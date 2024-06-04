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Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrail askerlerinin hedef alındığı videoları paylaştı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyi ve güneyinde İsrail askerlerini hedef alan bir dizi saldırı düzenledi.

Yayın Tarihi: 04.06.2024 01:06
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 01:06
Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrail askerlerinin hedef alındığı videoları paylaştı

Kassam Tugayları'ndan İsrail Askerlerine Yönelik Saldırılar

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzey ve güney bölgelerinde İsrail askerlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırıları duyurdu. Tugaylar, saldırılara ilişkin bilgileri Telegram hesaplarından paylaştı.

Refah Bölgesindeki Saldırılar

Refah'ın Eş-Şevke bölgesinin doğusunda, Zelata Kavşağı yakınlarında, içinde İsrail askeri birliğinin bulunduğu bir eve yerleştirilen bubi tuzağı patlatıldı. Patlama sonucunda ölen ve yaralanan İsrail askerlerinin olduğu bildirildi.

Tel es-Sultan Mahallesi'nde Mayısın Patlaması

Gazze'nin batısındaki Tel es-Sultan Mahallesi'nde ise İsrail askerlerinin bulunduğu bir mevki daha önce tuzaklanmış mayınlarla hedef alındı. Bu saldırıda da ölen ve yaralanan askerlerin olduğu belirtildi.

Yasin-105 Roketi ile Araç Saldırısı

Zelata Kavşağı'nda İsrail askeri aracı Yasin-105 roketi ile vuruldu. Saldırının detaylarına ilişkin bilgiler açıklamada yer aldı.

Gazze Kentinde Anti-Personel Füze Saldırısı

Gazze kentinin kuzeyinde bir evin içinde saklanan İsrail güçleri anti-personel füze ile hedef alındı.

Kassam Tugayları, Cibaliya Mülteci Kampı'nda İsrail askerlerinin gelişinden önce evin nasıl tuzaklandığını gösteren bir video yayımladı.

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