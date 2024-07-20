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Kassam Tugayları Telegram'da paylaştı: İsrail birliğini etkisiz hale getirdik

Hamas Hareketi, silahlı kanadı olan İzzeddin El-Kassam Tugayları’nın Refah kentinde yer alan bir tünelin ağzında İsrail birliğini etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 20.07.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 14:56
Kassam Tugayları Telegram'da paylaştı: İsrail birliğini etkisiz hale getirdik

Hamas Hareketi tarafından yapılan yeni bir açıklamada, bir grup İsrail askerinin tuzağa düşürüldüğü duyuruldu. Açıklamayı Telegram hesabı üzerinden paylaşan Kassam Tugayları, bir grup askeri Refah kentinde yer alan Tel es-Sultan Mahallesi’ndeki tünelin ağzında tuzağa düşürdüklerini kaydetti. Bu sırada da İsrail askeri birliğini ölü ve yaralılar halinde etkisiz hale getirdiklerini vurguladı. 

Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamalara İsrail tarafından henüz hiçbir doğrulama ya da yanıt gelmedi. 

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