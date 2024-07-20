Kassam Tugayları Telegram'da paylaştı: İsrail birliğini etkisiz hale getirdik

Hamas Hareketi tarafından yapılan yeni bir açıklamada, bir grup İsrail askerinin tuzağa düşürüldüğü duyuruldu. Açıklamayı Telegram hesabı üzerinden paylaşan Kassam Tugayları, bir grup askeri Refah kentinde yer alan Tel es-Sultan Mahallesi’ndeki tünelin ağzında tuzağa düşürdüklerini kaydetti. Bu sırada da İsrail askeri birliğini ölü ve yaralılar halinde etkisiz hale getirdiklerini vurguladı.



Kassam Tugayları tarafından yapılan açıklamalara İsrail tarafından henüz hiçbir doğrulama ya da yanıt gelmedi.