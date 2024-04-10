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Katil İsrail'in yıktığı camilerin üzerinde bugün Filistinliler bayram namazı kıldı

İsrail'in yerle bir ettiği Filistin'de halk, cami enkazlarının üzerine bayram namazını kıldı.

Yayın Tarihi: 10.04.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 13:34
Katil İsrail'in yıktığı camilerin üzerinde bugün Filistinliler bayram namazı kıldı

Gazze Şeridi’nde devam eden savaş nedeniyle milyonlarca Filistinli yerinden edilirken, bugün Ramazan Bayramı başladı. 

İslam alemi için Ramazan Bayramı bugün itibarıyla başlarken, Gazze Şeridi’nin kuzey ve güneyinde yer alan binlerce Filistinli, bayram namazını kıldı. 7 Ekim 2023 yılından bu yana devam eden savaşta birçok kurum, hastane ve binanın yıkıldığı Gazze Şeridi’nde camiler ve ibadethaneler de yerle bir oldu. 

Refah kentinde bom bombalanan El-Huda ve El-Faruk camilerinin enkazı üzerinde toplanan Filistinliler, bayram namazını burada enkaz üzerinde kıldı. Gazze’nin kuzeyinde de yine yıkılan camilerin enkazında namaz kılındı. 

Öte yandan Han Yunus kentinde de birçok cami İsrail saldırıları nedeniyle yıkıldı. Burada ise Filistinliler, Avrupa Hastanesi’nde bayram namazlarını kıldı. Gazze Şeridi’ne düzenlenen saldırılarda toplam 229 cami yıkılırken, 279 cami de kısmen zarar gördü. 

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