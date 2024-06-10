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Kremlin:Görünüşe göre çoğunluk gerçekten de Avrupa yanlısı ve Ukrayna yanlısı olacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Parlamentosu seçim sonuçlarının, çoğunluğun Avrupa ve Ukrayna yanlısı olacağını gösterdiğini belirtti. Peskov, sağ partilerin popülaritesinin arttığını ve AP'nin gelecekteki yapısının analiz edilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.06.2024 15:33
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 15:33
Kremlin:Görünüşe göre çoğunluk gerçekten de Avrupa yanlısı ve Ukrayna yanlısı olacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Parlamentosu (AP) seçim sonuçlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Peskov, seçim sonuçlarının, çoğunluğun Avrupa ve Ukrayna yanlısı olacağını gösterdiğini ifade etti.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın AP'deki güç dengesini yakından takip ettiğini ve sağ partilerin popülaritesinin artış eğiliminde olduğunu belirtti. Avrupa yanlısı partilerin gücünü koruduğunu, ancak sağ partilerin zamanla bu partilere yetişip geçebileceğini öngördüğünü dile getirdi.

"Görünüşe göre çoğunluk gerçekten de Avrupa yanlısı ve Ukrayna yanlısı olacak. Ancak AP'nin gelecekteki yapısının da analiz edilmesi gerekiyor," diyen Peskov, Avrupa Parlamentosu'nun gelecekteki yapısının detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiğini vurguladı.

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