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Küresel ısınmanın etkileri: Brezilya’da rekor sıcaklık! Termometreler 60 derece üstünü gösteriyor

Brezilya, rekor seviyedeki sıcaklıklarla adeta felaket yaşıyor. Ülkede etkili olan sıcak hava dalgası ile hissedilen sıcaklık 62.3 dereceye ulaşmış durumda.

Yayın Tarihi: 20.03.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 16:15
Küresel ısınmanın etkileri: Brezilya’da rekor sıcaklık! Termometreler 60 derece üstünü gösteriyor

Güney Amerika’da yer alan Brezilya’da yeni sıcaklık rekoru kırıldı. Termometreler 60 derecenin üzerine çıkarken, hissedilen sıcaklık ise 62.3 olarak ölçüldü. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle bunalan halk ise çareyi denize ve süs havuzlarına girmekte buldu.

Brezilya’nın Rio de Janerio şehrinde ölçülen hava sıcaklıkları, şu ana kadar ülkede ölçülmüş en yüksek sıcaklıklar olarak kayda geçti ve dünya sıcaklık rekoru kırıldı. 60 santigrat derecenin üzerinde ölçülen sıcaklıklar nedeniyle halk, denize girmek için plajlara ve parklardaki süs havuzlarına adeta akın etti.

Brezilya'da rekor sıcaklık

Küresel ısınma ve ormansızlaşma ile sıcaklıklar daha da artabilir

Uzmanlar, Brezilya’da yaşanan rekor seviyedeki bu sıcaklıklarla ilgili, küresel ısınma ve ormansızlaşmaya işaret etti. Yetkililer küresel ısınma tehdidi için acil bir şekilde harekete geçilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Öte yandan uzmanlar, bölgedeki sıcaklıkların rekor kıracak kadar artmasında “El Nino” hava olayları ile de ilişkili olduğunu belirtti.

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