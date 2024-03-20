Küresel ısınmanın etkileri: Brezilya’da rekor sıcaklık! Termometreler 60 derece üstünü gösteriyor

Güney Amerika’da yer alan Brezilya’da yeni sıcaklık rekoru kırıldı. Termometreler 60 derecenin üzerine çıkarken, hissedilen sıcaklık ise 62.3 olarak ölçüldü. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle bunalan halk ise çareyi denize ve süs havuzlarına girmekte buldu.

Brezilya’nın Rio de Janerio şehrinde ölçülen hava sıcaklıkları, şu ana kadar ülkede ölçülmüş en yüksek sıcaklıklar olarak kayda geçti ve dünya sıcaklık rekoru kırıldı. 60 santigrat derecenin üzerinde ölçülen sıcaklıklar nedeniyle halk, denize girmek için plajlara ve parklardaki süs havuzlarına adeta akın etti.





Küresel ısınma ve ormansızlaşma ile sıcaklıklar daha da artabilir

Uzmanlar, Brezilya’da yaşanan rekor seviyedeki bu sıcaklıklarla ilgili, küresel ısınma ve ormansızlaşmaya işaret etti. Yetkililer küresel ısınma tehdidi için acil bir şekilde harekete geçilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Öte yandan uzmanlar, bölgedeki sıcaklıkların rekor kıracak kadar artmasında “El Nino” hava olayları ile de ilişkili olduğunu belirtti.