Libya'dan Gazze'ye insani yardım: İlk tır Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı

Libya'dan Gazze'ye İlk Yardım Tırı Sınırdan Geçti



Libya Kızılayı tarafından gönderilen yardım malzemeleri, Gazze'ye ulaşmaya başladı. İlk partinin Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yaptığı belirtildi. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, yardım malzemelerinin Filistinli ihtiyaç sahiplerine Filistin Kızılayı tarafından dağıtılacağı ifade edildi.

Yaklaşık 1500 ton olan yardım malzemelerinin Gazze'ye girişi büyük bir önem taşıyor. Misrata Limanı'ndan yola çıkan gemi, Mısır'ın El-Ariş Limanı'na ulaştıktan sonra yardım malzemeleri kara yoluyla Refah kentinden Gazze'ye taşındı. Libya'daki yardım kampanyasına destek veren tüm kuruluşlar ve Mısır Kızılayı'na teşekkür edildiği belirtildi.

1200 tonun üzerindeki yardım malzemesinin toplanmasında Libya'nın başkenti Trablus ile Misrata, Zliten ve Zaviye kentlerindeki sivil toplum kuruluşlarının da katkısı bulunduğu ifade edildi.