Moskova’daki terör saldırısında ölen kişi sayısı 143’e yükseldi

Rusya’da yaşanan terör saldırıları hakkındaki soruşturma ve incelemeler devam ediyor. Rusya’nın Federal Güvenlik Servisi (FSB) toplamda 11 kişinin yakalandığını açıkladı. Bu 11 kişiden 4’ünün Ukrayna sınır yakınlarında ele geçirildiğini belirten FSB, bu kişilerin Moskova’ya transfer edildiği bilgisini de paylaştı.

Ukrayna kendilerine yönelik iddiaları reddetti

Reuters haber ajansına göre Rusya Dışişleri Bakanlığı, şüphelilerin Ukrayna sınırında yakalanması üzerine “bu pisliklerin artık hangi ülkede saklanmayı planladıklarını biliyoruz” şeklinde konuştuklarını aktardı. Öte yandan aktarılan bilgilere göre, Rusya’da bazı milletvekilleri, saldırının Ukrayna ile ilgili bağlantılı olabileceği konusunda şüphe taşıyor.

Ukrayna ise tüm iddialara karşı, saldırıyla hiçbir ilgileri olmadığını ifade etti. Kendilerine yönelik iddiaların Rus özel servisinin yalanları olduğunu ifade eden Ukraynalı yetkililer, “Biz Rus işgalcilere karşı egemenliğimizi savunuyoruz. Derdimiz sivillerle değil, işgalci ordularla” şeklinde açıklamalarda bulundu.