Moskova’daki terör saldırısından sorumlu 4 şüpheli tutuklandı

Moskova’da bulunan “Crocus City Hall” konser salonunda düzenlenen terör saldırısı sonrasında 11 kişi yakalanmıştı. Yakalanan 1 kişiden 4’ü tutuklandı.

Moskova’da gerçekleştirilen ve 130’dan fazla kişinin ölmesine sebep olan terör saldırısı sonrasındaki yapılan sorgulamalar ve incelemeler sonucunda 4 saldırgan tutuklandı. Moskova Basmany Bölge Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan şüphelilerin 4’nün tutuklanmasına karar verildi. Saldırganlardan 3’ü suçunu kabul etti.

Tutuklanan 4 saldırganın vücutlarında yer alan yaralar, morluklar ve şişlikler dikkat çekti Tutuklanan şahısların isimleri ise şu şekilde belirtildi: Dalerdzhon Mirzoyev, Muhammadsobir Fayzov, Saidakrami Murodali Rachabalizod, Shamsidin Fariduni.