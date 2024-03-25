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Moskova’daki terör saldırısından sorumlu 4 şüpheli tutuklandı

Rusya’nın başkenti Moskova’da bir konser salonunda gerçekleştirilen terör saldırısı sonrası yakalanan 11 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Yayın Tarihi: 25.03.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 10:01
Moskova’daki terör saldırısından sorumlu 4 şüpheli tutuklandı

Moskova’da bulunan “Crocus City Hall” konser salonunda düzenlenen terör saldırısı sonrasında 11 kişi yakalanmıştı. Yakalanan 1 kişiden 4’ü tutuklandı.

Moskova’da gerçekleştirilen ve 130’dan fazla kişinin ölmesine sebep olan terör saldırısı sonrasındaki yapılan sorgulamalar ve incelemeler sonucunda 4 saldırgan tutuklandı. Moskova Basmany Bölge Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan şüphelilerin 4’nün tutuklanmasına karar verildi. Saldırganlardan 3’ü suçunu kabul etti.

Tutuklanan 4 saldırganın vücutlarında yer alan yaralar, morluklar ve şişlikler dikkat çekti Tutuklanan şahısların isimleri ise şu şekilde belirtildi: Dalerdzhon Mirzoyev, Muhammadsobir Fayzov, Saidakrami Murodali Rachabalizod, Shamsidin Fariduni.

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