NATO Genel Sekreteri: Türkiye'nin savunma sanayisi gelişmeleri önemli

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türk savunma sanayisinin gelişmelerini değerlendirdi. Türkiye'nin savunma kabiliyetlerine yaptığı yatırımların önemine vurgu yapan Stoltenberg, Türkiye'nin NATO içindeki rolünün ve katkılarının büyük önem taşıdığını belirtti. Ayrıca savunma sanayisinin Türkiye için ve İttifak için ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin NATO'daki Rolü Üzerine Değerlendirme

Stoltenberg, Türkiye'nin NATO içindeki rolünü ve katkılarını değerlendirdi. Türkiye'nin 72 yıldır İttifak'ın bir üyesi olduğunu hatırlatan Stoltenberg, Türkiye'nin NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip olduğunu ve çeşitli NATO misyonlarına katıldığını belirtti. Ayrıca Türkiye'nin terörle mücadelede önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Savunma Sanayisinin Önemi ve Türkiye'nin Katkıları

Stoltenberg, savunma sanayisinin önemine de dikkat çekti. Türkiye'nin savaş uçakları ve insansız hava araçları gibi yeni kabiliyetlere yatırım yapmasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Ayrıca Türkiye'nin savunma sanayisi projelerinde diğer NATO üyeleriyle işbirliği yapmasının önemine değindi.

Ticari İlişkiler ve İttifakın Önemi

NATO müttefiklerinin savunma ticaretinde kısıtlamaya maruz kalmaması gerektiğini belirten Stoltenberg, "Birbirimiz için öleceğimize söz verdiğimiz bir İttifak'ın içindeyiz" dedi.