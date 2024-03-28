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Netahyahu’dan geri adım: Refah için ABD ile görüşecek

Beyaz Saray, İsrail Başbakanı Netanhayu’nun Refah’a saldırı planı konusunu görüşmek için Washington’a heyet göndereceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.03.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 10:22
Netahyahu’dan geri adım: Refah için ABD ile görüşecek

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Netanyahu’nun Refah’a saldırı konusunu konuşmak için Washington’a heyet göndermeyi kabul ettiğini duyurdu. 

Birlemişmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin “Gazze’de acil ateşkes kararı”nı kabul etmesi ve ABD’nin bu kararın alınmasında çekimser oy kullanması ve tasarıyı veto etmemesi sonrasında Netanyahu, ABD ile görüşmeleri iptal edeceğini duyurmuştu. Ancak gelen son açıklamalara göre, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun geri adım attığı görülüyor.

Karine Jean-Pierre, Refah ile ilgili yapılacak olan görüşmeler için ABD ve İsrail arasında yeniden tarih planlaması yapıldığını ifade etti.

ABD'nin Refah'a saldırı düzenlenmesine karşı çıkan ifadeleri sonrasında ise Netanyahu, "gerekirse tek başımıza yaparız" demişti.

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