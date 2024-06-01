Netanyahu'dan Biden'e cevap: "Hedeflere ulaşılıncaya kadar Gazze'deki savaş devam edecek'

Netanyahu'dan Biden'in ateşkes çağrısı sonrası açıklama: Hedeflere ulaşıncaya kadar savaş devam edecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonların hedeflerine ulaşılıncaya kadar devam edeceğini belirtti. Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Gazze'ye yönelik saldırılar ve esirlerin durumu hakkında önemli değerlendirmelere yer verildi.



Hedeflere Ulaşılıncaya Kadar Savaş Sürecek

Netanyahu, "tüm hedeflere ulaşılıncaya kadar Gazze Şeridi'ndeki savaşın sürdürülmesinde ısrarcı olacağını" vurguladı. Açıklamada, Başbakan'ın, Gazze'deki esirlerin en kısa sürede geri getirilmesi için müzakere heyetine genel hatların sunulması talimatı verdiği belirtildi.

Esirlerin Geri Getirilmesi İçin Tam Birlik

Başbakanlık açıklamasında, hükümetin esirlerin bir an önce geri getirilmesi konusunda tam birlik içinde olduğu ve bu hedefe ulaşmak için çalıştığına dikkat çekildi. Açıklamada, "İsrail'in önerdiği kesin hatlar, ilkelerimizi koruyacak şekilde bir aşamadan diğerine koşullu geçişe izin veriyor." ifadeleri kullanıldı.

Yeni Ateşkes Önerisi

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in 3 aşamalı yeni bir ateşkes taslağı sunduğunu açıklamıştı. Taslağın 6 haftalık ilk aşamasında, İsrail'in Gazze'deki yerleşimlerden çekilmeyi ve bazı esirlerin serbest bırakılmasını öngördüğünü belirtti. Biden, İsrail'in bu yeni ateşkes önerisiyle, Gazze'deki çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılmasına yönelik bir sürecin başlamasını amaçladığını ifade etti.