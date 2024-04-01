Netanyahu, Refah saldırısı için onay verdiğini açıkladı

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail’in Refaha girip girmeyeceğine dair önemli bir açıklamada bulundu. Düzenlenen basın toplantısından konuşan Netanyahu, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından oluşturulan operasyon planını onayladığını ve Refah’a girip Hamas’ı tamamen ortadan kaldırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Netanyahu, sivil halk için tahliye ve insani yardım konularında da hazırlık yapıldığını söyledi. Bu durumun biraz zaman alacağını ifade eden İsrail Başbakanı, “Refah’a zafer kazanmak için girmek zorundayız. Hamas’ı yok etmek ve rehinelerimizin geri gönderilmesi için Refah’a girmeye mecburuz” şeklinde konuştu.