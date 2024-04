New Jersey'de 4.8 şiddetinde deprem: 42 milyon kişi hissetti

ABD'nin New York kentinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin etkisiyle kentteki dev gökdelenler sallandı. ABD Jeoloji Araştırmaları (USGS) Kurumu, yerel saatle 10.20'de hissedilen depremin merkezinin New York'un 65 kilometre batısında, New Jersey eyaletindeki Lebanon bölgesinde olduğunu ve yaklaşık 42 milyon kişinin yaşadığı alanda hissedildiğini bildirdi.

New York'ta çok sayıda yüksek bina bulunduğundan, ender yaşanan bu deprem özellikle gökdelen tipi binalarda daha şiddetli hissedildi. Şehirde deprem dolayısıyla şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

New York Valisi Kathy Hochul, sosyal medya platformu X'teki paylaşımında, "Ekibimiz, depremin etkilerini ve meydana gelebilecek hasarları değerlendiriyor. Gün boyunca kamuoyunu bilgilendireceğiz." ifadesini kullandı.

New York John F. Kennedy (JFK), New Jersey Newark Liberty (EWR) ve Baltimore-Washington Thurgood Marshall uluslararası havalimanlarında hasar incelemesi için pistlerdeki hareketlilik geçici olarak durduruldu.