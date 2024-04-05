Bist 100
8.945,8 1%
DOLAR
31,96 -0,04%
EURO
34,71 0,19%
ALTIN
2.349,58 -0,08%

New Jersey'de 4.8 şiddetinde deprem: 42 milyon kişi hissetti

New York'un 65 kilometre batısında, New Jersey eyaletindeki Lebanon bölgesinde gerçekleşen depremde yaklaşık 42 milyon kişinin yaşadığı alanda hissedildi

Yayın Tarihi: 05.04.2024 23:55
Güncelleme Tarihi: 05.04.2024 23:55
New Jersey'de 4.8 şiddetinde deprem: 42 milyon kişi hissetti

ABD'nin New York kentinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin etkisiyle kentteki dev gökdelenler sallandı. ABD Jeoloji Araştırmaları (USGS) Kurumu, yerel saatle 10.20'de hissedilen depremin merkezinin New York'un 65 kilometre batısında, New Jersey eyaletindeki Lebanon bölgesinde olduğunu ve yaklaşık 42 milyon kişinin yaşadığı alanda hissedildiğini bildirdi.

New York'ta çok sayıda yüksek bina bulunduğundan, ender yaşanan bu deprem özellikle gökdelen tipi binalarda daha şiddetli hissedildi. Şehirde deprem dolayısıyla şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

New York Valisi Kathy Hochul, sosyal medya platformu X'teki paylaşımında, "Ekibimiz, depremin etkilerini ve meydana gelebilecek hasarları değerlendiriyor. Gün boyunca kamuoyunu bilgilendireceğiz." ifadesini kullandı.

New York John F. Kennedy (JFK), New Jersey Newark Liberty (EWR) ve Baltimore-Washington Thurgood Marshall uluslararası havalimanlarında hasar incelemesi için pistlerdeki hareketlilik geçici olarak durduruldu.

İLGİLİ HABERLER

TÜBİTAK KPSS puan şartsız personel alıyor! Başvurular o tarihte başlayacak

TÜBİTAK KPSS puan şartsız personel alıyor! Başvurular o tarihte başlayacak

Kredi kartlarında bir dönemin sonu! Tek tek SMS ve e-mail ile bildirildi

Kredi kartlarında bir dönemin sonu! Tek tek SMS ve e-mail ile bildirildi

Ayçiçek yağında 2 güne özel flaş indirim! Ünlü market stokları ucuza eritecek

Ayçiçek yağında 2 güne özel flaş indirim! Ünlü market stokları ucuza eritecek

İki kamu kurumundan yüksek maaşlı iş ilanı! 18 yaş üzeri iş arayanlara müjde

İki kamu kurumundan yüksek maaşlı iş ilanı! 18 yaş üzeri iş arayanlara müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Aylardır ortalarda görünmeyen Galler Prensesi Kate Middleton kanser olduğunu açıkladı!
2
Forbes 2024 milyarderler listesi paylaşıldı! Listede tam 27 Türk bulunuyor
3
Almanya'da Türk ailenin evi kundaklandı: 4 kişi yaşamını yitirdi
4
Moskova saldırısını düzenleyenlerin kimlikleri belli oldu: Saldırganın itirafları şoke etti!
5
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarız
6
17 yıl sonra bir ilk! Faiz artırımı kararı dünya gündeminde
7
ABD’de bir gemi köprüye çarptı: 3 km’lik köprü yıkıldı

Bu tariften daha kolayı yok! 10 dakikada hazır şipşak tiramisu tarifi

Cumhurbaşkanı son dakika zam tarihi verdi! Emeklilerin tansiyonu yükselecek

Güvenlik personeli alımı başladı! Sertifika yeterli: Kadın erkek başvurular açıldı

Ayda 4 bin TL'den az ödeyen ev sahibi oluyor! 0.69 faizle Nisan piyangosu çıktı

Kredi kartlarında bir dönemin sonu! Tek tek SMS ve e-mail ile bildirildi

Sürücülere oh çektiren haber geldi! Artık zorunlu değil

İki kamu kurumundan yüksek maaşlı iş ilanı! 18 yaş üzeri iş arayanlara müjde

9-10 Nisan'da bankamatikten para çekecekler dikkat! 6 günlük ekstra bayram faizi ödenecek

Vücut kararmalarını yok ediyor! İki malzemeyi sürüp bekletince bembeyaz olacak

Ayçiçek yağında 2 güne özel flaş indirim! Ünlü market stokları ucuza eritecek

Selçuk Geçer'den emeklilere maaş sürprizi geldi! Sızdırılan rakamı ilk kez açıkladı

TÜBİTAK KPSS puan şartsız personel alıyor! Başvurular o tarihte başlayacak