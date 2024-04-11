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Nikaragua, Berlin büyükelçiliğini kapattı: İşte nedeni

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Nikaragua Berlin'deki büyükelçiliğini kapattı.

Yayın Tarihi: 11.04.2024 12:57
Güncelleme Tarihi: 11.04.2024 12:57
Nikaragua, Berlin büyükelçiliğini kapattı: İşte nedeni

Almanya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Nikaragua'nın Berlin'deki büyükelçiliğini kapattığı ifade edildi.

Alman basınında da bu ülkenin, Uluslararası Adalet Divanında Almanya aleyhine açtığı davanın ardından büyükelçiliğini kapatma kararı aldığı belirtiliyor.

Almanya'dan gelecek konsolosluk işlemleri ve diğer taleplerle ilgilenmek üzere Nikaragua'nın Avusturya'daki büyükelçiliğinin görevlendirildiği bildirildi.

Haberlerde, Almanya'da yaklaşık 250 Nikaragua vatandaşının bulunduğu ve Nikaragua'da ise yaklaşık 1000 Alman vatandaşının yaşadığı ifade edildi.

Nikaragua, Almanya'yı İsrail'e silah sağlayarak Gazze Şeridi'ndeki soykırıma katkıda bulunmakla suçluyor.

Ayrıca, Nikaragua Almanya'dan İsrail'e silah sevkiyatının derhal durdurulmasını ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yönelik fonların yeniden ödenmeye başlamasını talep ediyor.

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